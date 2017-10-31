В декабре Екатеринбург ждет эпидемия гриппа

«В связи с ожидаемым в декабре подъемом заболеваемости гриппом Екатеринбург получил дополнительно бесплатную вакцину против гриппа для взрослых. Привиться в поликлиниках по месту жительства или работы при наличии паспорта и полиса могут все желающие с 18 лет бесплатно», — заявили в мэрии.

Сезон вируса продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это дает организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказ от прививки, отмечают в центре медицинской профилактики.