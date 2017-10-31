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15:47 (мск), источник: ЕАН

В декабре Екатеринбург ждет эпидемия гриппа

Управление здравоохранения мэрии Екатеринбурга и городской центр медпрофилактики пригласили горожан поставить бесплатную прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства.

«В связи с ожидаемым в декабре подъемом заболеваемости гриппом Екатеринбург получил дополнительно бесплатную вакцину против гриппа для взрослых. Привиться в поликлиниках по месту жительства или работы при наличии паспорта и полиса могут все желающие с 18 лет бесплатно», — заявили в мэрии.

Сезон вируса продолжается с октября по май. Лучше всего привиться как можно раньше, так как это дает организму шанс создать иммунитет от вируса. Но более позднее вакцинирование против гриппа лучше, чем отказ от прививки, отмечают в центре медицинской профилактики.

Посмотреть адреса и часы работы лечебных учреждений, в которых делают бесплатную вакцинацию, можно на сайте ГЦМП.

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