На Татарстан надвигаются метели с сильным ветром и гололедицей

Источник: ИА Татар-информ

«Вся европейская территория России находится во власти активного, глубокого циклонического вихря. Он пришел к нам из северо-западной Европы. Сейчас его центр располагается чуть северо-западнее Москвы. Татарстан уже оказался под влиянием циклона. На территории республики отмечаются осадки в виде дождя», — отметила собеседница.

31 октября ветер по республике усилился до 18 метров в секунду. Местами его порывы достигали 15 — 20 метров в секунду. В предстоящие сутки Татарстан также будет находиться под влиянием циклона. Временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

«1 ноября ветер прогнозируется сильный, порывами до 18−23 метров в секунду, в Казани — до 20 метров в секунду. Температура пока сохранится положительная и составит ночью и днем от 0 до +5 градусов. В четверг, 2 ноября, с прохождением холодного фронта республика попадет в тыловую часть циклона. Осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега. Местами прогнозируется метель. Ветер сохранится сильным, местами порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью и днем составит от -3 до +2 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы», — отметила Ирина Трущина.