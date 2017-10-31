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17:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

На Татарстан надвигаются метели с сильным ветром и гололедицей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В ближайшие дни Татарстан будет находиться под влиянием активного, глубокого циклонического вихря. Прогнозируются сильный ветер, метель и гололедица. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

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Источник: ИА Татар-информ

«Вся европейская территория России находится во власти активного, глубокого циклонического вихря. Он пришел к нам из северо-западной Европы. Сейчас его центр располагается чуть северо-западнее Москвы. Татарстан уже оказался под влиянием циклона. На территории республики отмечаются осадки в виде дождя», — отметила собеседница.

31 октября ветер по республике усилился до 18 метров в секунду. Местами его порывы достигали 15 — 20 метров в секунду. В предстоящие сутки Татарстан также будет находиться под влиянием циклона. Временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

«1 ноября ветер прогнозируется сильный, порывами до 18−23 метров в секунду, в Казани — до 20 метров в секунду. Температура пока сохранится положительная и составит ночью и днем от 0 до +5 градусов. В четверг, 2 ноября, с прохождением холодного фронта республика попадет в тыловую часть циклона. Осадки ожидаются в виде снега и мокрого снега. Местами прогнозируется метель. Ветер сохранится сильным, местами порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью и днем составит от -3 до +2 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы», — отметила Ирина Трущина.

В предстоящую пятницу, 3 ноября, ожидаются умеренный ветер и осадки в виде небольшого мокрого снега. Температура в ночные часы составит от -1 до -6 градусов. Максимальная температура днем составит от -2 до +2 градусов. Автомобилистам стоит быть осторожными — местами на дорогах возможна гололедица. Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ отметила, что ледяного дождя на территории республики пока не ожидается.

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