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17:24 (мск), источник: РИА Новости

На ВДНХ 1 декабря откроется главный каток страны, заявил Собянин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ.

Источник: РИА Новости

«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — написал он в Twitter.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что катки с искусственным льдом планируют открыть в Москве 1 ноября.

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