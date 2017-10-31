На ВДНХ 1 декабря откроется главный каток страны, заявил Собянин
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ.
«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — написал он в Twitter.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что катки с искусственным льдом планируют открыть в Москве 1 ноября.