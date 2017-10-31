Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

Источник: AP 2017

Согласно записи, где-то в сентябре 1919-го Гитлер посетил офис издательства DSP, где встретился с председателем партии Хансом Грассингером (Hans Georg Grassinger). Будущий фюрер попросил занять ему денег и предложил свои услуги: он мог бы писать для партийной газеты, работать на DSP и быть ее членом. Грассингер отказал ему и в просьбе, и в работе, и в принятии в партию.

Документ, написанный самим Грассингером, хранился в архиве Института современной истории в Мюнхене. Доступ к нему был открыт еще в 1961 году, однако все это время он оставался незамеченным.

«Я могу только предположить, почему DSP отказали Гитлеру. Возможно, это связано с его упрямством и нежеланием партии мириться с тем, чтобы кто-то указывал им», — сказал Вебер The Independent.

По словам профессора, ход истории мог быть совсем иным, если бы социалисты приняли Гитлера.