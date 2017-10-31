Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

Адольфа Гитлера в 1919 году не приняли в Немецкую социалистическую партию (DSP), после чего он примкнул к Немецкой рабочей партии (DAP) — предшественнице НСДАП. Свидетельствующий об этом документ обнародовал профессор истории Абердинского университета Томас Вебер, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2017

Согласно записи, где-то в сентябре 1919-го Гитлер посетил офис издательства DSP, где встретился с председателем партии Хансом Грассингером (Hans Georg Grassinger). Будущий фюрер попросил занять ему денег и предложил свои услуги: он мог бы писать для партийной газеты, работать на DSP и быть ее членом. Грассингер отказал ему и в просьбе, и в работе, и в принятии в партию.

Документ, написанный самим Грассингером, хранился в архиве Института современной истории в Мюнхене. Доступ к нему был открыт еще в 1961 году, однако все это время он оставался незамеченным.

«Я могу только предположить, почему DSP отказали Гитлеру. Возможно, это связано с его упрямством и нежеланием партии мириться с тем, чтобы кто-то указывал им», — сказал Вебер The Independent.

По словам профессора, ход истории мог быть совсем иным, если бы социалисты приняли Гитлера.

В конце сентября 1919-го Адольф Гитлер стал членом DAP. Вскоре он стал определять деятельность всей партии, и в феврале 1920-го организация, в том числе по его инициативе, была переименована в НСДАП. DSP в итоге оказалась непопулярной и в конце 1922-го была распущена, а многие ее члены, включая одного из партийных лидеров Юлиуса Штрейхера, примкнули к нацистам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь