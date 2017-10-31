В Башгидрометцентре рассказали, когда в республику вернется минусовая температура

«Положительные температуры воздуха и дожди спровоцировали сход снежного покрова, который по республике к 28 октября наблюдался почти повсеместно. На 31 октября снежный покров высотой 3−6 см сохраняется только по востоку — в горной части и возвышенных местах», — рассказали в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.