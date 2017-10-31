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17:40 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи внедряют новый способ борьбы с нелегальными таксистами. ВИДЕО

Власти курорта решили объединить усилия с общественным движением «Стоп-нелегал».

Активисты садятся в машину в качестве пассажира к так называемым «бомбилам» и снимают поездку на телефон. Видеодоказательство передают комиссии, и таксиста-нарушителя ждет наказание.

«Осуществление пассажирских перевозок без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым автомобильным транспортом по действующему законодательству влечет наложение штрафа от 50 тысяч рублей, при повторном нарушении — вплоть до изъятия автомобиля», — рассказал координатор межрегионального общественного движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.

Представители общественного движения «Стоп нелегал» готовы не только проводить рейды, но и давать дистанционно консультации всем, кто готов включиться в борьбу с так называемыми «бомбилами».

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