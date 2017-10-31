В Сочи выпал сильный град, а синоптики прогнозируют снег
В некоторых районах Сочи выпал сильный град. Так, пользователи прислали «Вестям Сочи» видео, снятое в Дагомысе.
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В некоторых районах Сочи выпал сильный град. Так, пользователи прислали «Вестям Сочи» видео, снятое в Дагомысе.
На кадрах видно, что град засыпал дорогу.
В Сочи в среду ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, сильный дождь, в предгорьях возможен мокрый снег, гроза.
В горах Красной Поляны на высоте 1000 метров над уровнем моря температура опустилась до минусовой отметки, и выпал снег.