В Сочи выпал сильный град, а синоптики прогнозируют снег

На кадрах видно, что град засыпал дорогу. Из-за скользкой трассы движение транспорта было немного затруднено.

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В Сочи в среду ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, сильный дождь, в предгорьях возможен мокрый снег, гроза.