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17:57 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи выпал сильный град, а синоптики прогнозируют снег

В некоторых районах Сочи выпал сильный град. Так, пользователи прислали «Вестям Сочи» видео, снятое в Дагомысе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 66% 763 мм рт. ст. 2 м/с

На кадрах видно, что град засыпал дорогу. Из-за скользкой трассы движение транспорта было немного затруднено.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Сочи в среду ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, сильный дождь, в предгорьях возможен мокрый снег, гроза.

В горах Красной Поляны на высоте 1000 метров над уровнем моря температура опустилась до минусовой отметки, и выпал снег.

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