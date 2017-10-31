Пропавшая в Алматы Ольга Городецкая найдена в Москве

«Ольга Городецкая найдена. Девушка жива, но находится в больнице на территории Российской Федерации, в Москве. С. О. Б. совместно с родными Ольги и Консульством Казахстана в РФ в скором времени вернут Ольгу домой», — написал на своей страничке в Facebook волонтер Ислам Угушев.

По его словам, волонтеры определили местонахождение Городецкой через интернет. Девушка уже оповестила родных, о том, что с ней все в порядке.

«Она рассказала, что после приезда в Москву телефон был неактивен. И по ее словам, ей срочно нужно было уехать», — сказал Ислам Угушев.

В пресс-службе ДВД Алматы подтвердили, что Ольга Городецкая найдена.