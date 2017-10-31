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16:19 (мск), источник: Kazinform

Пропавшая в Алматы Ольга Городецкая найдена в Москве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Пропавшая в начале октября в Алматы 28-летняя Ольга Городецкая найдена в больнице на территории России. Об этом в социальной сети сообщила волонтерская общественная группа С. О. Б., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ольга Городецкая найдена. Девушка жива, но находится в больнице на территории Российской Федерации, в Москве. С. О. Б. совместно с родными Ольги и Консульством Казахстана в РФ в скором времени вернут Ольгу домой», — написал на своей страничке в Facebook волонтер Ислам Угушев.

По его словам, волонтеры определили местонахождение Городецкой через интернет. Девушка уже оповестила родных, о том, что с ней все в порядке.

«Она рассказала, что после приезда в Москву телефон был неактивен. И по ее словам, ей срочно нужно было уехать», — сказал Ислам Угушев.

В пресс-службе ДВД Алматы подтвердили, что Ольга Городецкая найдена.

Напомним, 4 октября 2017 года молодая женщина после работы зашла в торговый центр Mega Park (на пересечении улиц Макатаева и Сейфуллина), затем вышла на улицу и исчезла. Камеры наблюдения зафиксировали, как Ольга идет в сторону улицы Байтурсынова. Затем ее следы обрываются.

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