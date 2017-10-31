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17:27 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области стартовала интернет-акция ко Дню народного единства

Волгоградцев приглашают присоединиться к интернет-акции и поздравить своих знакомых и близких, а также всех жителей региона с Днем народного единства в соцсетях. Авторов самых оригинальных поздравлений ждут специальные призы от молодежного центра «Лидер».

Молодых людей призывают сделать поздравление с праздником и выложить его в социальные сети «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» с официальными хэштегами: #4ноябряВолгоград #молодежьВолгограда #мыедины. Итоги акции будут подведены 4 ноября в 15:00. Авторы лучших работ будут отмечены.

В качестве организаторов акции выступает Волгоградский молодежный центр «Форум» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области.

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