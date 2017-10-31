В Волгоградской области стартовала интернет-акция ко Дню народного единства
Волгоградцев приглашают присоединиться к
Волгоградцев приглашают присоединиться к
Молодых людей призывают сделать поздравление с праздником и выложить его в социальные сети «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» с официальными хэштегами: #4ноябряВолгоград #молодежьВолгограда #мыедины. Итоги акции будут подведены 4 ноября в 15:00. Авторы лучших работ будут отмечены.
В качестве организаторов акции выступает Волгоградский молодежный центр «Форум» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области.