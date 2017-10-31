Дорожные службы Нижнего Новгорода переходят на зимний режим работы

«Резкий переход из плюса в минус всегда чреват образованием наледи и наката на дорогах. Этого невозможно избежать, когда дождь при понижении температуры начинает превращаться в снег. Водителям нужно быть предельно внимательными и избегать резких торможений», — отмечают сотрудники департамента в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

«Муниципалитет задолжал подрядным организациям, которые занимаются уборкой и содержанием инфраструктуры города, несколько десятков миллионов рублей. Контракт составлен таким образом, что платежи за уборку оплачиваются с отсрочкой в 90 дней. Из-за долгов подрядчики сейчас не только не могут подготовить технику к зиме, по крайней мере, ее нужно переоборудовать, но многим компаниям ее уже заправлять не на что. Более того, подрядчики должны закупать песко-соляную смесь и реагенты, на которые соответственно средств у них тоже нет», — пояснил собеседник агентства.