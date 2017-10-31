Дорожные службы Нижнего Новгорода переходят на зимний режим работы
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 1 ноября Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий и осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 1 ноября Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий и осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Согласно информации, дневная температура воздуха ожидается в границах от +3 до -1 градуса. На отдельных участках дорог возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.
«Резкий переход из плюса в минус всегда чреват образованием наледи и наката на дорогах. Этого невозможно избежать, когда дождь при понижении температуры начинает превращаться в снег. Водителям нужно быть предельно внимательными и избегать резких торможений», — отмечают сотрудники департамента в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.
Ранее сообщалось, что слабая метель ожидается в Нижегородской области 2 ноября.
Напомним, что большинство районов Нижнего Новгорода в преддверии зимы не обеспечены
«Муниципалитет задолжал подрядным организациям, которые занимаются уборкой и содержанием инфраструктуры города, несколько десятков миллионов рублей. Контракт составлен таким образом, что платежи за уборку оплачиваются с отсрочкой в 90 дней.