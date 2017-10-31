Военные с оружием в руках стали на защиту своего общежития в Ленобласти
Вооруженные бойцы встали на защиту дома, в котором коммунальщики хотели обрезать трубу для отопления.
Вооруженные бойцы встали на защиту дома, в котором коммунальщики хотели обрезать трубу для отопления.
В редакцию ivbg.ru поступило сообщение, что 30 октября муниципальные коммунальщики пытались взять штурмом военное общежитие в Агалатово Ленобласти, чтобы обрезать трубу отопления. На защиту офицерских семей встали более тридцати вооруженных бойцов, которые окружили дом по всему периметру.
Причиной противостояния стал долг за теплоресурсы военной управляющей компании «ГУЖФ». При этом подавляющее большинство жителей коммунальные счета оплачивают прилежно, поэтому откуда взялся долг в 31 млн, никто не понимает.
Практически треть здешних жителей — дети, которые
Также военная УК не заключила соглашения на подачу холодной воды, вывоз мусора и канализирование.
Похожая ситуация возникла и в другом военном городке Ленобласти, находящемся в Ломоносовском районе.
В начале октября мужчине удалось дозвониться на прямую линию к губернатору региона Александру Дрозденко, где он рассказал о главных проблемах гарнизона. В свою очередь чиновник пообещал помочь в восстановлении котельной городка, которую не могут починить с лета.
При этом важно отметить, что с 1 ноября Минобороны снова «простит» себе все прошлые долги в сфере ЖКХ. Именно с этой даты коммунальное хозяйство ведомства полностью перейдет под управление ФГБУ «ЦЖКУ». Как и в прошлые разы, погашать старые долги военные не намерены. А расплачиваться в итоге собственным комфортом придется обычным людям, в большинстве своем, семьям военных. В конце сентября замминистра обороны Руслан Цаликов
ivbg.ru будет следить за развитием событий.