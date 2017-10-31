Военные с оружием в руках стали на защиту своего общежития в Ленобласти

Источник: ivbg.ru

В редакцию ivbg.ru поступило сообщение, что 30 октября муниципальные коммунальщики пытались взять штурмом военное общежитие в Агалатово Ленобласти, чтобы обрезать трубу отопления. На защиту офицерских семей встали более тридцати вооруженных бойцов, которые окружили дом по всему периметру.

Причиной противостояния стал долг за теплоресурсы военной управляющей компании «ГУЖФ». При этом подавляющее большинство жителей коммунальные счета оплачивают прилежно, поэтому откуда взялся долг в 31 млн, никто не понимает.

Практически треть здешних жителей — дети, которые из-за низких температур в комнатах часто болеют. В настоящее время в забытом Минобороны общежитии постоянно вылетают пробки, потому что отапливаться приходится обогревателями. Но тревожит людей не только отопление, но и отсутствие горячей воды.

Также военная УК не заключила соглашения на подачу холодной воды, вывоз мусора и канализирование.

Похожая ситуация возникла и в другом военном городке Ленобласти, находящемся в Ломоносовском районе.

У местных жителей сложилось впечатление, что об их существовании в Минобороны просто забыли: тепло в надлежащее время в домах не стало.

В начале октября мужчине удалось дозвониться на прямую линию к губернатору региона Александру Дрозденко, где он рассказал о главных проблемах гарнизона. В свою очередь чиновник пообещал помочь в восстановлении котельной городка, которую не могут починить с лета.

При этом важно отметить, что с 1 ноября Минобороны снова «простит» себе все прошлые долги в сфере ЖКХ. Именно с этой даты коммунальное хозяйство ведомства полностью перейдет под управление ФГБУ «ЦЖКУ». Как и в прошлые разы, погашать старые долги военные не намерены. А расплачиваться в итоге собственным комфортом придется обычным людям, в большинстве своем, семьям военных. В конце сентября замминистра обороны Руслан Цаликов все-таки признал часть миллиардных коммунальных долгов. Однако, несмотря на это громкое заявление чиновника, новая структура Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ» правопреемником по финансовым вопросам себя не считает. Это может означать лишь то, что проблемы в военных городках ее жителям придется решать самостоятельно и иногда, как показала практика, с оружием в руках.