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17:12 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове пройдет чемпионат по поеданию пирогов на скорость

В рамках выставки «Ростов гостеприимный» в «ДонЭкспоцентре» проведут четвертый чемпионат по скоростному поеданию пирогов, сообщает пресс-служба выставочного центра.

Чемпионат пройдет 16 ноября в 13:00, участникам предстоит съесть пирог весом 500 гр. Победит тот, кто сделает это быстрее. Победитель получит приз и кубок чемпиона.

Напомним, что в 2016 году в чемпионате участвовали 36 человек, а победителем стал Армен Ерицян, установивший новый рекорд в 1 минуту 17 секунд. Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться по тел.: 268−77−47 или 8 (960) 44−71−2−71.

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