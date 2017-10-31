В Ростове пройдет чемпионат по поеданию пирогов на скорость

Чемпионат пройдет 16 ноября в 13:00, участникам предстоит съесть пирог весом 500 гр. Победит тот, кто сделает это быстрее. Победитель получит приз и кубок чемпиона.

Напомним, что в 2016 году в чемпионате участвовали 36 человек, а победителем стал Армен Ерицян, установивший новый рекорд в 1 минуту 17 секунд. Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться по тел.: 268−77−47 или 8 (960) 44−71−2−71.