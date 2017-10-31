В Самаре детский сад на Мехзаводе «потек» после реконструкции
В детском саду № 325 в поселке Мехзавод в Самаре в прошлом году провели реконструкцию.
В детском саду № 325 в поселке Мехзавод в Самаре в прошлом году провели реконструкцию.
Однако после проведенных подрядчиком работ, на которые, к слову, было выделено около 100 млн рублей, здание оказалось в еще более плачевном состоянии. В частности, там протекает крыша и неправильно работает вентиляция.
Подрядчик пообещал устранить выявленные нарушения, однако дальше «косметических» полумер в виде счистки потеков со стен и их штукатурки дело не пошло. После того, как к решению проблем детского сада подключился представитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов, подрядчик и министерство строительства заверили общественность, что к началу нового учебного года объект был приведен в соответствие со всеми строительными и санитарными нормами. Контрольный выезд на объект экспертов ОНФ и представителей администрации показал, что действия подрядчика положительного результата не дали, и крыша
Активисты ОНФ намерены обратиться в Генеральную прокуратуру для проведения проверки законности исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт и реконструкцию, а также проверки должностных лиц на наличие коррупционной составляющей.