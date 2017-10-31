Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сирия на пороге сенсации: Катар сдал былых союзников - СМИ
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
18:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре детский сад на Мехзаводе «потек» после реконструкции

В детском саду № 325 в поселке Мехзавод в Самаре в прошлом году провели реконструкцию.

Однако после проведенных подрядчиком работ, на которые, к слову, было выделено около 100 млн рублей, здание оказалось в еще более плачевном состоянии. В частности, там протекает крыша и неправильно работает вентиляция. Из-за этого дети мерзнут и, как следствие, — часто болеют.

Подрядчик пообещал устранить выявленные нарушения, однако дальше «косметических» полумер в виде счистки потеков со стен и их штукатурки дело не пошло. После того, как к решению проблем детского сада подключился представитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов, подрядчик и министерство строительства заверили общественность, что к началу нового учебного года объект был приведен в соответствие со всеми строительными и санитарными нормами. Контрольный выезд на объект экспертов ОНФ и представителей администрации показал, что действия подрядчика положительного результата не дали, и крыша по-прежнему протекает.

Активисты ОНФ намерены обратиться в Генеральную прокуратуру для проведения проверки законности исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт и реконструкцию, а также проверки должностных лиц на наличие коррупционной составляющей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь