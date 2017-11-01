Хэллоуин добрался до МКС
Астронавт НАСА Рэндольф Брезник показал пользователям Twittter, как отмечается канун Дня всех святых на орбите.
Астронавт НАСА Рэндольф Брезник показал пользователям Twittter, как отмечается канун Дня всех святых на орбите.
Астронавт НАСА Марк Ванде Хай перевоплотился в Росомаху из «Людей Икс». Джозеф Акаба надел «хэллоуинскую» футболку. Сам Рэндольф Резник стал папой миньоном, а его коллега Паоло Несполи из Европейского космического агентства взял на орбиту маску
Российский космонавт Александр Мисуркин надел майку с Георгием Победоносцем и стал «Рыцарем Сашей».
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировался в костюме обезьяны.
«Нас часто спрашивают, есть ли на МКС животные. Что же, для Хэллоуина мы нашли одно», — подписал фото Брезник.
Американское космическое агентство тоже приготовило подарок тем, кто празднует Хэллоуин. На сайте НАСА опубликовали подборку жутких космических звуков. В списке — 22 трека. Среди них шумы, которые исходят от планет и спутников, а также звуки, которые записала техника у орбит Юпитера и Сатурна.