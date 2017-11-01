Хэллоуин добрался до МКС

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай перевоплотился в Росомаху из «Людей Икс». Джозеф Акаба надел «хэллоуинскую» футболку. Сам Рэндольф Резник стал папой миньоном, а его коллега Паоло Несполи из Европейского космического агентства взял на орбиту маску Человека-паука. «Теперь я действительно могу ходить по потолку!», — написал он в своём аккаунте в сети Twitter.

Российский космонавт Александр Мисуркин надел майку с Георгием Победоносцем и стал «Рыцарем Сашей».

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировался в костюме обезьяны.

«Нас часто спрашивают, есть ли на МКС животные. Что же, для Хэллоуина мы нашли одно», — подписал фото Брезник.