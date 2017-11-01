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13:01 (мск), источник: Фонтанка

Хэллоуин добрался до МКС

Астронавт НАСА Рэндольф Брезник показал пользователям Twittter, как отмечается канун Дня всех святых на орбите.

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Астронавт НАСА Марк Ванде Хай перевоплотился в Росомаху из «Людей Икс». Джозеф Акаба надел «хэллоуинскую» футболку. Сам Рэндольф Резник стал папой миньоном, а его коллега Паоло Несполи из Европейского космического агентства взял на орбиту маску Человека-паука. «Теперь я действительно могу ходить по потолку!», — написал он в своём аккаунте в сети Twitter.

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Российский космонавт Александр Мисуркин надел майку с Георгием Победоносцем и стал «Рыцарем Сашей».

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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировался в костюме обезьяны.

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«Нас часто спрашивают, есть ли на МКС животные. Что же, для Хэллоуина мы нашли одно», — подписал фото Брезник.

Американское космическое агентство тоже приготовило подарок тем, кто празднует Хэллоуин. На сайте НАСА опубликовали подборку жутких космических звуков. В списке — 22 трека. Среди них шумы, которые исходят от планет и спутников, а также звуки, которые записала техника у орбит Юпитера и Сатурна.

Стоит ли праздновать Хеллоуин и как его отмечают в России
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31 октября© Ньюстюб
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