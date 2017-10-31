Авиарейсы из Иркутска на Чёрное море отменили
Почти все авиарейсы из Иркутска на побережье Чёрного моря отменены. Полёты в Геленджик, Симферополь, Анапу сейчас не востребованы.
Почти все авиарейсы из Иркутска на побережье Чёрного моря отменены. Полёты в Геленджик, Симферополь, Анапу сейчас не востребованы.
Традиционно в это время иркутский аэропорт переходит на зимнее расписание. Только раз в неделю из Иркутска будет выполняться рейс в Сочи. Зато количество чартеров в
А всего из воздушной гавани Прибайкалья лайнеры осуществляют рейсы по 80 направлениям. Самое популярное это Москва — более 60 тысяч пассажиров в месяц в обоих направлениях. Ну, а второе место — у Китая. В сентябре пекинскими рейсами воспользовались более 12 тысяч человек.