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18:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Авиарейсы из Иркутска на Чёрное море отменили

Почти все авиарейсы из Иркутска на побережье Чёрного моря отменены. Полёты в Геленджик, Симферополь, Анапу сейчас не востребованы.

Источник: Вести Иркутск

Традиционно в это время иркутский аэропорт переходит на зимнее расписание. Только раз в неделю из Иркутска будет выполняться рейс в Сочи. Зато количество чартеров в юго-восточную Азию выросло пропорционально. Практически каждый день из областного центра самолёты будут летать в Таиланд и Вьетнам.

А всего из воздушной гавани Прибайкалья лайнеры осуществляют рейсы по 80 направлениям. Самое популярное это Москва — более 60 тысяч пассажиров в месяц в обоих направлениях. Ну, а второе место — у Китая. В сентябре пекинскими рейсами воспользовались более 12 тысяч человек.

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