Авиарейсы из Иркутска на Чёрное море отменили

Традиционно в это время иркутский аэропорт переходит на зимнее расписание. Только раз в неделю из Иркутска будет выполняться рейс в Сочи. Зато количество чартеров в юго-восточную Азию выросло пропорционально. Практически каждый день из областного центра самолёты будут летать в Таиланд и Вьетнам.