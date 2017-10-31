Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Таиланд прощается с королем
17:07 (мск), источник: RNS

«Лаборатория Касперского» выявила новую целевую атаку на российские банки

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии, сообщается в официальном блоге компании.

Первая волна атак началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. Атака получила название Silence («Тишина»).

«Злоумышленники пользуются известной, но по-прежнему очень эффективной техникой. Заражение происходит через целевые фишинговые письма с вредоносными вложениями. Например, атакующие используют инфраструктуру уже зараженных учреждений и отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников. Таким образом они практически не вызывали подозрений. Часто текст выглядит как стандартный запрос на открытие счета», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что содержат вредоносные вложения письма в формате .chm представляют собой файлы со встроенными скриптами, которые запускают целую цепочку событий.

«В результате простого открытия вложения компьютер оказывается заражен сразу несколькими модулями троянца, конечная цель которых — собрать информацию об устройстве и отправить ее управляющему серверу. При этом все модули запускаются, маскируясь под службы Windows. Например, один из главных, который делает скриншоты экрана зараженного компьютера, идентифицируется как служба Default monitor. Проникнув в корпоративную сеть, мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности. Таким образом, злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной организации. После изучения и анализа данных киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег», — отмечают в компании.

Атака Silence была зафиксирована в нескольких странах. В «Лаборатории Касперского» полагают, что это может говорить о растущей активности группы.

«При этом злоумышленники используют легитимные администраторские инструменты, чтобы оставаться незамеченными. Это усложняет как обнаружение атаки, так и атрибуцию. Такие техники в последнее время все чаще используются киберпреступниками, это очень тревожная тенденция: судя по всему, они будут активно применяться и в будущем», — сказал Сергей Ложкин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Facebook, Google и Twitter расскажут о «русских хакерах»
Собчак заявила о принадлежности Крыма Украине
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь