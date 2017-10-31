«Лаборатория Касперского» выявила новую целевую атаку на российские банки
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии, сообщается в официальном блоге компании.
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии, сообщается в официальном блоге компании.
Первая волна атак началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. Атака получила название Silence («Тишина»).
«Злоумышленники пользуются известной, но
Отмечается, что содержат вредоносные вложения письма в формате .chm представляют собой файлы со встроенными скриптами, которые запускают целую цепочку событий.
«В результате простого открытия вложения компьютер оказывается заражен сразу несколькими модулями троянца, конечная цель которых — собрать информацию об устройстве и отправить ее управляющему серверу. При этом все модули запускаются, маскируясь под службы Windows. Например, один из главных, который делает скриншоты экрана зараженного компьютера, идентифицируется как служба Default monitor. Проникнув в корпоративную сеть, мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности. Таким образом, злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной организации. После изучения и анализа данных киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег», — отмечают в компании.
Атака Silence была зафиксирована в нескольких странах. В «Лаборатории Касперского» полагают, что это может говорить о растущей активности группы.
«При этом злоумышленники используют легитимные администраторские инструменты, чтобы оставаться незамеченными. Это усложняет как обнаружение атаки, так и атрибуцию. Такие техники в последнее время все чаще используются киберпреступниками, это очень тревожная тенденция: судя по всему, они будут активно применяться и в будущем», — сказал Сергей Ложкин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».