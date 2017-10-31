«Лаборатория Касперского» выявила новую целевую атаку на российские банки

Первая волна атак началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. Атака получила название Silence («Тишина»).

«Злоумышленники пользуются известной, но по-прежнему очень эффективной техникой. Заражение происходит через целевые фишинговые письма с вредоносными вложениями. Например, атакующие используют инфраструктуру уже зараженных учреждений и отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников. Таким образом они практически не вызывали подозрений. Часто текст выглядит как стандартный запрос на открытие счета», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что содержат вредоносные вложения письма в формате .chm представляют собой файлы со встроенными скриптами, которые запускают целую цепочку событий.

«В результате простого открытия вложения компьютер оказывается заражен сразу несколькими модулями троянца, конечная цель которых — собрать информацию об устройстве и отправить ее управляющему серверу. При этом все модули запускаются, маскируясь под службы Windows. Например, один из главных, который делает скриншоты экрана зараженного компьютера, идентифицируется как служба Default monitor. Проникнув в корпоративную сеть, мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности. Таким образом, злоумышленники выясняют, как все устроено в конкретной организации. После изучения и анализа данных киберпреступники осуществляют кражу или перевод денег», — отмечают в компании.

Атака Silence была зафиксирована в нескольких странах. В «Лаборатории Касперского» полагают, что это может говорить о растущей активности группы.