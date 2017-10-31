В Крыму прокуратура заставила готовить обеды для 200 школьников

Крымская прокуратуры выяснила, что в Черноморской средней школе № 1 не готовят обеды для учащихся младших классов.

— В результате без горячего питания остались свыше 200 детей, третья часть которых — из многодетных семей, а также сироты и лишенные родительского попечения дети, — отметили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Поскольку в районной школе напрочь забыли о том, что вкусные макароны, тефтели и какао являются «важным условием поддержания здорового образа жизни учеников и их способности к эффективному обучению», сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы мэрии Черноморского района представление.

На сегодняшний день все двести детишек получают на обед супы, котлеты и компоты.