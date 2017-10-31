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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму прокуратура заставила готовить обеды для 200 школьников

Чиновники Черноморского района забыли организовать горячее питания для учеников 1−4 классов.

Крымская прокуратуры выяснила, что в Черноморской средней школе № 1 не готовят обеды для учащихся младших классов.

— В результате без горячего питания остались свыше 200 детей, третья часть которых — из многодетных семей, а также сироты и лишенные родительского попечения дети, — отметили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Поскольку в районной школе напрочь забыли о том, что вкусные макароны, тефтели и какао являются «важным условием поддержания здорового образа жизни учеников и их способности к эффективному обучению», сотрудники прокуратуры внесли в адрес главы мэрии Черноморского района представление.

На сегодняшний день все двести детишек получают на обед супы, котлеты и компоты.

Прокуратура навела порядок еще в трех общеобразовательных школах, где запамятовали о том, что нужно заниматься документами по обеспечению учеников бесплатным горячим питанием.

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