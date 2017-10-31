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17:35 (мск), источник: РИАЦ

В День народного единства в Волгоградской области пройдут концерты, мастер-классы и спортивные турниры

В каждом муниципальном образовании региона запланирована программа, посвященная Дню народного единства, который вся страна будет отмечать 4 ноября.

Источник: РИАЦ

В канун этой даты пройдут тематические мероприятия: выставки, концерты, фестивали, спортивные соревнования. Так, в станице Алексеевской МБУК «МКДЦ» готовит книжную выставку «Славный день в истории России». Она будет работать в преддверии праздника, 4 ноября.

В р.п. Городище в конце рабочей недели, 3 ноября, состоится фестиваль национальных культур «Земля Междуречья». Площадкой для его проведения станет районный Дворец культуры. В праздничном концерте примут участие детские творческие коллективы.

В Камышине программа мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, стартовала на прошлой неделе: 17 ноября в ГШК «Ферзь» начался турнир по шахматам среди ветеранов. Состязания завершатся 3 ноября, в преддверии праздника. В это же время на стадионе «Текстильщик» проводится турнир по бильярду. А с 1 по 4 ноября на базе МБУ «Спортивная школа № 2» в рамках чемпионата «Осенние каникулы в Камышине» будут бороться юношеские футбольные команды. Возраст участников — 14−15 лет.

С 1 по 10 ноября на базе спортивного клуба «Бригантина» пройдет турнир по настольному теннису. 2 ноября в 15.00 Камышинская художественная галерея организует мастер-класс «Моя страна — моя Отчизна».

Серию турниров продолжат состязания по мини-футболу, в которых встретятся команды девушек 2004−2005, 2006−2007 годов рождения. Они будут проходить с 3 по 5 ноября. В канун праздника в актовом зале МБУ ГКЦСОМ «Планета молодых» запланирован круглый стол «В единстве сила». Мероприятие начнется в 15.00.

4 ноября в 12.00 ЦКД «Дружба» приглашает на тематическую концертную программу «Россия — Родина моя». А в 22.00 здесь же начнется благотворительный показ мультфильма «Крепость: щитом и мечом» (2015 год, Россия).

Большая программа запланирована и в Волжском. Ее участником станет экс-солист группы «Земляне» Сергей Васильев. Для волгоградцев в этот день будет петь МакSим.

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