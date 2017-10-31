В Самару прибыл первый рейс новой ростовской авиакомпании «Азимут»

Источник: Volga News

«Авиакомпания начала свой путь недавно, — рассказал Екжанов. — Мы зарегистрировались как юридическое лицо три года назад. 18 августа 2017 в канун Дня авиации России мы получили сертификат эксплуатанта и с 21 сентября начали регулярные рейсы. Мы решили, что при условии хорошей государственной поддержки современного самолетостроения и поддержки развития региональных перевозок создание нового перевозчика на Юге России будет актуально. Поэтому мы создали авиакомпанию, соединяющую региональные города России без стыковок в Москве и Санкт-Петербурге».

По словам Екжанова, акционерами авиакомпании являются совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и бывший заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Павел Удод.

Авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Самарой будет осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Вылет в Самару — в 10:20, вылет из Самары — в 14:20 местного времени. Стоимость билетов — от 880 рублей (невозвратный, без багажа).

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах SSJ-100. На данный момент в парке авиакомпании — четыре самолета, в ближайшее время авиакомпания планирует получить еще четыре борта.