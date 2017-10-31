В Самару прибыл первый рейс новой ростовской авиакомпании «Азимут»
Во вторник, 31 октября, авиакомпания «Азимут» совершила первый рейс из
Во вторник, 31 октября, авиакомпания «Азимут» совершила первый рейс из
«Авиакомпания начала свой путь недавно, — рассказал Екжанов. — Мы зарегистрировались как юридическое лицо три года назад. 18 августа 2017 в канун Дня авиации России мы получили сертификат эксплуатанта и с 21 сентября начали регулярные рейсы. Мы решили, что при условии хорошей государственной поддержки современного самолетостроения и поддержки развития региональных перевозок создание нового перевозчика на Юге России будет актуально. Поэтому мы создали авиакомпанию, соединяющую региональные города России без стыковок в Москве и Санкт-Петербурге».
По словам Екжанова, акционерами авиакомпании являются совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и бывший заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Павел Удод.
Авиасообщение между
Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах SSJ-100. На данный момент в парке авиакомпании — четыре самолета, в ближайшее время авиакомпания планирует получить еще четыре борта.
Первые рейсы «Азимута» уже пользуются популярностью у пассажиров. Как рассказали в