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18:35 (мск), источник: Volga News

В Самару прибыл первый рейс новой ростовской авиакомпании «Азимут»

Во вторник, 31 октября, авиакомпания «Азимут» совершила первый рейс из Ростова-на-Дону в аэропорт «Курумоч». Перелет занял порядка двух часов — самолет прилетел на полчаса раньше назначенного срока. Вместе с пассажирами в самолете находился и генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов.

Источник: Volga News

«Авиакомпания начала свой путь недавно, — рассказал Екжанов. —  Мы зарегистрировались как юридическое лицо три года назад. 18 августа 2017 в канун Дня авиации России мы получили сертификат эксплуатанта и с 21 сентября начали регулярные рейсы. Мы решили, что при условии хорошей государственной поддержки современного самолетостроения и поддержки развития региональных перевозок создание нового перевозчика на Юге России будет актуально. Поэтому мы создали авиакомпанию, соединяющую региональные города России без стыковок в Москве и Санкт-Петербурге».

По словам Екжанова, акционерами авиакомпании являются совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев и бывший заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Павел Удод.

Авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Самарой будет осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Вылет в Самару — в 10:20, вылет из Самары — в 14:20 местного времени. Стоимость билетов — от 880 рублей (невозвратный, без багажа).

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах SSJ-100. На данный момент в парке авиакомпании — четыре самолета, в ближайшее время авиакомпания планирует получить еще четыре борта.

Первые рейсы «Азимута» уже пользуются популярностью у пассажиров. Как рассказали в пресс-службе «Курумоча», на вылет из Самары посадка составила 82 пассажира из 100 возможных.

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