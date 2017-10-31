Пропавшую в Беларуси 24-летнюю россиянку нашли в больнице Барановичей
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Пропавшую в Беларуси 24-летнюю гражданку России Ксению Пяткову нашли спустя неделю поисков в Барановичской районной больнице, сообщили Sputnik в
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Пропавшую в Беларуси 24-летнюю гражданку России Ксению Пяткову нашли спустя неделю поисков в Барановичской районной больнице, сообщили Sputnik в
Жительница Москвы уехала из дома 23 октября и направилась в Беларусь. Последний раз она выходила на связь с родными неделю назад — из деревни Родковичи Барановичского района. Родные забили тревогу: искать Ксению начали и в России, и в Беларуси.
Во вторник волонтеры и правоохранители смогли установить местонахождение 24-летней россиянки: она оказалась в больнице.
«Девушка нуждалась в приеме медикаментов и по причине того, что прекратила их прием, попала в больницу, где и была найдена», — рассказали в
О подробностях исчезновения девушки, а также о том, зачем она поехала в Беларусь и в каких препаратах нуждалась, волонтеры не сообщают. Ранее Пяткова была объявлена в розыск в России.