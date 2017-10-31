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17:41 (мск), источник: Sputnik.by

Пропавшую в Беларуси 24-летнюю россиянку нашли в больнице Барановичей

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Пропавшую в Беларуси 24-летнюю гражданку России Ксению Пяткову нашли спустя неделю поисков в Барановичской районной больнице, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Источник: Sputnik.by

Жительница Москвы уехала из дома 23 октября и направилась в Беларусь. Последний раз она выходила на связь с родными неделю назад — из деревни Родковичи Барановичского района. Родные забили тревогу: искать Ксению начали и в России, и в Беларуси.

Во вторник волонтеры и правоохранители смогли установить местонахождение 24-летней россиянки: она оказалась в больнице.

«Девушка нуждалась в приеме медикаментов и по причине того, что прекратила их прием, попала в больницу, где и была найдена», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Ангел».

О подробностях исчезновения девушки, а также о том, зачем она поехала в Беларусь и в каких препаратах нуждалась, волонтеры не сообщают. Ранее Пяткова была объявлена в розыск в России.

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