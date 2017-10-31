На Черноморском флоте появился корабль «Набережные Челны»

— На днях к нам поступило письмо из главного штаба ВМФ РФ, где говорилось, что в городе-герое Севастополе один из ракетных катеров будет назван именем города Набережные Челны, — сообщил Ильясов.

Отмечается, что это действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек. Планируется, что в будущем на данном катере будут служить и призывники из Челнов.