На Черноморском флоте появился корабль «Набережные Челны»
Один из кораблей
Один из кораблей
— На днях к нам поступило письмо из главного штаба ВМФ РФ, где говорилось, что в
Отмечается, что это действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек. Планируется, что в будущем на данном катере будут служить и призывники из Челнов.
Напомним, о том, что на Черноморском флоте появится корабль «Набережные Челны» стало известно в августе этого года во время встречи мэра автограда Наиля Магдеева с командующим флота адмиралом Александром Витко.