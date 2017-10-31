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18:10 (мск), источник: Югополис

Краснодарский скульптор Казас установит свою работу в Парке Горького в Москве

Скульптура авторства краснодарца Валерия Казаса появится в главном московском парке.

Источник: Югополис

31 октября московский музей современного искусства «Гараж» объявил имена лауреатов грантовой программы Музея 2017/2018 года. В этом году поступило 355 заявок, из которых жюри отобрало восемь победителей.

Грант Signet Land Art на создание произведения для Парка Горького получил художник Валерий Казас (Краснодар), рассказали «Югополису» в пресс-службе «Гаража». Ему также назначена ежемесячная стипендия в размере 30 000 рублей в течение года; кроме того, он получает поездку в Шотландию и заказ на создание художественного произведения для Парка Горького.

Проект-победитель, который будет размещен в Парке на срок до 12 месяцев, должен быть реализован к маю 2018 года.

Программа грантов учреждена в 2012 году для поддержки перспективных молодых российских художников.

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