Краснодарский скульптор Казас установит свою работу в Парке Горького в Москве
Скульптура авторства краснодарца Валерия Казаса появится в главном московском парке.
Скульптура авторства краснодарца Валерия Казаса появится в главном московском парке.
31 октября московский музей современного искусства «Гараж» объявил имена лауреатов грантовой программы Музея 2017/2018 года. В этом году поступило 355 заявок, из которых жюри отобрало восемь победителей.
Грант Signet Land Art на создание произведения для Парка Горького получил художник Валерий Казас (Краснодар), рассказали «Югополису» в
Программа грантов учреждена в 2012 году для поддержки перспективных молодых российских художников.