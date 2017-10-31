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18:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экстремально низкое атмосферное давление зафиксировали синоптики в Нижнем Новгороде 31 октября

Как сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, 31 октября в 06:00 в Нижнем Новгороде зафиксировано экстремально низкое атмосферное давление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 47% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, атмосферное давление побило рекорд и составило 717,7 мм. рт. ст. Отмечается, что это произошло с выходом на территорию Нижегородской области западного глубокого циклона с Атлантики.

До этого самое низкое октябрьское значение в период с 1881 года было зарегистрировано в 1946 году. Тогда столбики барометров опустились к отметке 718,4 мм. рт. ст.

«В период больших отклонений от средних показателей барометрического давления метеозависимым людям необходимо помнить, что, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать ухудшение самочувствия. Необходимо принимать лекарства, прописанные врачом», — отмечает синоптик.

СПРАВКА

Атмосферное давление зависит от высоты местности. В приземном слое уменьшение давления с высотой составляет около 0,75 мм. рт. ст. на 8 м. Так, среднее годовое давление в нагорной части Нижнего Новгорода, составляет 748 мм. рт. ст., а в заречной части примерно на 8 единиц больше, поскольку разность в высоте между этими частями достигает 80 м.

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