Экстремально низкое атмосферное давление зафиксировали синоптики в Нижнем Новгороде 31 октября
Как сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра,
Как сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра,
Согласно информации, атмосферное давление побило рекорд и составило 717,7 мм. рт. ст. Отмечается, что это произошло с выходом на территорию Нижегородской области западного глубокого циклона с Атлантики.
До этого самое низкое октябрьское значение в период с 1881 года было зарегистрировано в 1946 году. Тогда столбики барометров опустились к отметке 718,4 мм. рт. ст.
«В период больших отклонений от средних показателей барометрического давления метеозависимым людям необходимо помнить, что, особенно с
СПРАВКА
Атмосферное давление зависит от высоты местности. В приземном слое уменьшение давления с высотой составляет около 0,75 мм. рт. ст. на 8 м. Так, среднее годовое давление в нагорной части Нижнего Новгорода, составляет 748 мм. рт. ст., а в заречной части примерно на 8 единиц больше, поскольку разность в высоте между этими частями достигает 80 м.