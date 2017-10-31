Экстремально низкое атмосферное давление зафиксировали синоптики в Нижнем Новгороде 31 октября

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, атмосферное давление побило рекорд и составило 717,7 мм. рт. ст. Отмечается, что это произошло с выходом на территорию Нижегородской области западного глубокого циклона с Атлантики.

До этого самое низкое октябрьское значение в период с 1881 года было зарегистрировано в 1946 году. Тогда столбики барометров опустились к отметке 718,4 мм. рт. ст.

«В период больших отклонений от средних показателей барометрического давления метеозависимым людям необходимо помнить, что, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать ухудшение самочувствия. Необходимо принимать лекарства, прописанные врачом», — отмечает синоптик.

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