«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Компания «Инвитро» заявила, что не вывозит биоматериалы россиян за рубеж, а утилизирует их в России.
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Компания «Инвитро» заявила, что не вывозит биоматериалы россиян за рубеж, а утилизирует их в России.
«Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах “Инвитро” на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790−10», — говорится в сообщении
В компании подчеркнули, что не занимаются проведением научных исследований в области изучения генома человека и строго соблюдают закон о персональных данных. Там добавили, что участвуют в клинических исследованиях лекарств в рамках закона, но весь биоматериал также утилизируется в России.
Ранее во вторник депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» упомянул «Инвитро» в связи с историей о возможной передаче биоматериала россиян иностранным исследователям.
Накануне президент РФ Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в РФ.
«По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются
Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.