«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян

«Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах “Инвитро” на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790−10», — говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном во вторник.

В компании подчеркнули, что не занимаются проведением научных исследований в области изучения генома человека и строго соблюдают закон о персональных данных. Там добавили, что участвуют в клинических исследованиях лекарств в рамках закона, но весь биоматериал также утилизируется в России.

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Ранее во вторник депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» упомянул «Инвитро» в связи с историей о возможной передаче биоматериала россиян иностранным исследователям.

Накануне президент РФ Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в РФ.

«По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются кем-то, как-то используются, то образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — заявил Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 октября уточнил, что сбор биологических материалов россиян был зафиксирован российскими спецслужбами.