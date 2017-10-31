Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 1 ноября

Источник: Informburo.kz

На запад и северо-запад постепенно начинается заток холодных и влажных воздушных масс с европейской части России. Поэтому здесь ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, туман и постепенное понижение температуры.

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 1 ноября, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане день пройдет без осадков. Ночью ожидается от +3… +5 градусов, днём температура воздуха 7−9 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +24…+26 градусов.

В Акмолинской области дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём столбик термометра поднимется до 8−13 тепла.

В Актюбинской области переменная облачность, ночью возможен снег, днём — дождь. Температура воздуха ночью составит −2…+3 градусов, днём от 0 до +5 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью +10… +15 градусов, днём от 24 до 29 градусов тепла.

В Атырауской области дожди. Ночная температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Температурный фон днём составит +6…+11 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит ночью +2…+7 градусов, днём от 10 до 15 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11…+16 градусов, днём от 25 до 30 тепла.

В Западно-Казахстанской области днём возможен дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов, днём от 2 до 7 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области переменная облачность, дождь. Ночью температура воздуха +3… +5, днём ожидается от 10 до 12 градусов тепла.

В Костанайской области пасмурно, местами дождь со снегом. Ночью на территории региона ожидается −2…+3 градусов по Цельсию, днём от 3 до 8 тепла.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +5…+10 градусов, днём от 17 до 22 градусов тепла.

В Мангистауской области переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Температурный фон днём составит +10…+15 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём воздух прогреется до 7−12 тепла.

В Северо-Казахстанской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха −2…+3 градуса, днём от 3 до 8 градусов по Цельсию.