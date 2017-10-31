Мужчина прошел сквозь автомобиль, вставший на пешеходном переходе

Источник: Sputnik.md

«У вас тут не свободно? Можно я пройду на ту сторону, так как Вы на пешеходном переходе стоите? Спасибо!», — этими словами мужчина сопровождает свои действия.

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Этот «жестокий» ход со стороны пешехода, как считают многие интернет-пользователи, вполне оправдан в условиях полного игнорирования правил дорожного движения со стороны многих водителей. Увы, но таких вопиющих в своей наглости случаев в одном лишь Кишиневе каждый день случаются сотни — только успевай включать видеозапись.

Корреспондент Sputnik не так давно успел и зафиксировал целых трех нарушителей ПДД «на один квадратный метр». Видео, к слову, прилагается.