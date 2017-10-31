Полицейских все чаще видят на улицах столицы
Столичная полиция ежедневно проводит мероприятия, в которых задействовано достаточное количество сотрудников, с целью повышения информированности граждан и наглядности в обществе, отмечает NOI.md.
Столичная полиция ежедневно проводит мероприятия, в которых задействовано достаточное количество сотрудников, с целью повышения информированности граждан и наглядности в обществе, отмечает NOI.md.
В мероприятиях задействованы силы из каждого инспектората полиции и сотрудники Департамента войск карабинеров МВД.
Одной из целей полицейских, задействованных в патрулировании улиц, является информирование граждан о способах предотвращения уличных грабежей, квартирных и автомобильных краж. Людям выдаются брошюры с конкретными рекомендациями. Действия полиции представляют особый интерес для жителей столицы, которые приветствуют деятельность, начатую силовыми органами.
Кроме того, организуются