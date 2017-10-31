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18:24 (мск), источник: Noi.md

Полицейских все чаще видят на улицах столицы

Столичная полиция ежедневно проводит мероприятия, в которых задействовано достаточное количество сотрудников, с целью повышения информированности граждан и наглядности в обществе, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

В мероприятиях задействованы силы из каждого инспектората полиции и сотрудники Департамента войск карабинеров МВД.

Одной из целей полицейских, задействованных в патрулировании улиц, является информирование граждан о способах предотвращения уличных грабежей, квартирных и автомобильных краж. Людям выдаются брошюры с конкретными рекомендациями. Действия полиции представляют особый интерес для жителей столицы, которые приветствуют деятельность, начатую силовыми органами.

Кроме того, организуются образовательно-информационные занятия в студенческих общежитиях о соблюдении основных правил поведения на улице, во избежание ситуаций риска, а также для предотвращения употребления алкогольных напитков и табачных изделий в неположенных местах. Проверяются улицы, прилегающие к Центральному рынку, а также другие места, где могут появиться незаконные торговцы. В мероприятии задействованы полицейские патрули в целях борьбы с незаконной уличной торговлей и санкционирования выявленных нарушителей.

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