Закрытие школ: Министерство просвещения начинает расследование

Источник: РИА "Новости"

На основе результатов оценки власти реорганизуют сеть учебных заведений в стране и устранят ошибки, допущенные в процессе оптимизации. Министр уточнила, что в 2010—2017 годах было закрыто 218 школ, а 303 были реорганизованы. По ее словам, поводом для закрытия школ стало небольшое количество учеников, отсутствие учителей, негативные демографические прогнозы. Однако Моника Бабук признает, что были совершены и ошибки.

«Мы убедились, что в этом процессе были совершены поспешные действия и даже действия, которые могут быть названы заведомо неправильными. По этой причине мы инициировали диалог с местными властями для оценки процесса оптимизации школ. Мы хотим понять, каковы экономические выгоды от процесса оптимизации, сэкономлены ли бюджетные средства. Мы хотим проанализировать влияние закрытия школ на учеников и учителей», — сказала сегодня Моника Бабук на еженедельном заседании демократов.

Оценка процесса оптимизации школ продлится до февраля 2018 года, и на основе результатов анализа власти выдвинут предложения по внесению поправок в Кодекс об образовании. «Мы разработаем четкое видение того, как должен осуществляться процесс оптимизации в новом учебном году», — добавила Моника Бабук.

В то же время министр просвещения объявила, что инициировала изменение учебной программы в школах, так как родители и учащиеся жалуются, что она слишком загружен. Для оценки содержания учебной программы по каждому школьному предмету, включая тесты бакалавриата, создано 30 рабочих групп, включающих 500 членов.