Закрытие школ: Министерство просвещения начинает расследование
Министерство просвещения проведет оценку процесса оптимизации школ в стране в течение последних 10 лет, заявила Моника Бабук.
Министерство просвещения проведет оценку процесса оптимизации школ в стране в течение последних 10 лет, заявила Моника Бабук.
На основе результатов оценки власти реорганизуют сеть учебных заведений в стране и устранят ошибки, допущенные в процессе оптимизации. Министр уточнила, что в 2010—2017 годах было закрыто 218 школ, а 303 были реорганизованы. По ее словам, поводом для закрытия школ стало небольшое количество учеников, отсутствие учителей, негативные демографические прогнозы. Однако Моника Бабук признает, что были совершены и ошибки.
«Мы убедились, что в этом процессе были совершены поспешные действия и даже действия, которые могут быть названы заведомо неправильными. По этой причине мы инициировали диалог с местными властями для оценки процесса оптимизации школ. Мы хотим понять, каковы экономические выгоды от процесса оптимизации, сэкономлены ли бюджетные средства. Мы хотим проанализировать влияние закрытия школ на учеников и учителей», — сказала сегодня Моника Бабук на еженедельном заседании демократов.
Оценка процесса оптимизации школ продлится до февраля 2018 года, и на основе результатов анализа власти выдвинут предложения по внесению поправок в Кодекс об образовании. «Мы разработаем четкое видение того, как должен осуществляться процесс оптимизации в новом учебном году», — добавила Моника Бабук.
В то же время министр просвещения объявила, что инициировала изменение учебной программы в школах, так как родители и учащиеся жалуются, что она слишком загружен. Для оценки содержания учебной программы по каждому школьному предмету, включая тесты бакалавриата, создано 30 рабочих групп, включающих 500 членов.
«Речь не об инициативе по облегчению задач учащихся, а об обновлении и адаптации к реалиям дня. На основе оценок министерство разработает концепцию модернизации куррикулума, которая будет представлена на утверждение в декабре 2017 года», — уточнила Бабук.