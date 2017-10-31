Скандал с секс-сумками в Казани: прокуратура просит обращаться пострадавших

Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Вахитовского района столицы проверит законность и обоснованность процессуального решения казанского отдела полиции «Япеево» относительно скандальных сумок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Материалы были направлены в казанский отдел полиции «Япеево» для доследственной проверки. Однако полицейские не обнаружили в казанском магазине «Солнце внутри» скандальные сумки и поэтому не смогли назначить и провести исследование изображений. В возбуждении уголовного дела было отказано.

«Граждане, считающие, что действиями магазина их права были нарушены, могут обращаться в прокуратуру. Возможно, это станет основанием для отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела и направления материалов на дополнительную проверку», — пояснил Руслан Галиев.