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18:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скандал с секс-сумками в Казани: прокуратура просит обращаться пострадавших

Полицейские не обнаружили в магазине «Солнце внутри» скандальные сумки и поэтому не смогли назначить и провести исследование изображений.

Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Вахитовского района столицы проверит законность и обоснованность процессуального решения казанского отдела полиции «Япеево» относительно скандальных сумок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Материалы были направлены в казанский отдел полиции «Япеево» для доследственной проверки. Однако полицейские не обнаружили в казанском магазине «Солнце внутри» скандальные сумки и поэтому не смогли назначить и провести исследование изображений. В возбуждении уголовного дела было отказано.

«Граждане, считающие, что действиями магазина их права были нарушены, могут обращаться в прокуратуру. Возможно, это станет основанием для отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела и направления материалов на дополнительную проверку», — пояснил Руслан Галиев.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что прокуратура Татарстана проверяет информацию СМИ о появлении в Казани сумок, на которых изображены сексуальные сцены с участием персонажей татарских сказок.

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