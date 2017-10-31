Рустэм Хамитов встретился с лидером башкирской этно-группы «Йатаган»

Источник: Башинформ

Группа «Йатаган» была основана в 2014 году выпускниками УГАИ имени З. Исмагилова с целью сохранения и популяризации этнической музыки народов республики. Коллектив исполняет свои композиции на эксклюзивных башкирских народных инструментах, в числе которых ятаган, кыл-кубыз, кубыз, курай, думбыра, бишкыл, а также инструментах других народов мира в сочетании с современными аранжировками.

«Йатаган» представляет республику на различных международных конкурсах и фестивалях. В этом году коллектив стал лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» в номинации «Инструментальный ансамбль». Совсем недавно у группы вышел официальный альбом, который будет распространяться не только на физических носителях, но и посредством интернет-платформ.

Ильдар Шакиров рассказал, что коллектив назван в честь древнего тюркского инструмента — ятагана — родственника гусель и японского кото, на котором аккомпанировали эпическим сказаниям. «Йатаган» — единственный ансамбль, в котором он звучит в полный голос. Глава республики поинтересовался устройством инструмента и сыграл на нём небольшую мелодию.

— Я впервые увидел вас пару лет назад, смотрю за вами, слушаю на концертах, — сказал Рустэм Хамитов. — Мне очень нравится ваше звучание.