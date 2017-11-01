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13:02 (мск), источник: Esquire

Заключенный в США переоделся в гражданскую одежду и просто вышел из тюрьмы

Тодд Уэйн Бойс пробыл на свободе четыре дня.

Тодд Уэйн Бойс (Todd Wayne Boyes) находился под стражей в тюрьме в Западной Виргинии чуть больше месяца — 28 сентября мужчину отправили за решетку за угон автомобиля и причинение вреда сотрудникам правоохранительных органов (не справившись с управлением, Бойс влетел в полицейскую машину).

Источник: Washington County Sheriff's Office

25 октября ближе к десяти утра по местному времени заключенный переоделся в гражданскую одежду — брюки и толстовку — и просто вышел из тюрьмы. Как ему удалось добыть одежду и покинуть свою камеру — неизвестно.

Любопытно, что его отсутствие заметили только вечером 26 октября, а о полиция узнала о побеге заключенного только в полдень следующего дня.

Бойса задержали утром 29 октября, при попытке пересечь мексиканскую границу в Техасе.

Источник: Washington County Sheriff's Office

По факту произошедшего начато расследование. Работники тюрьмы сообщают, что за время пропажи пять раз проводили проверку заключенных, однако отсутствие Бойса эти проверки обнаружить не помогли.

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