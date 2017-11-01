В Петербурге педагог заплатит тысячу рублей за надпись на лбу ребенка

Как сообщили «РГ» в прокуратуре Санкт-Петербурга, женщина признана виновной в административном правонарушении и ей назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

В прокуратуре уточнили, что это минимально возможное наказание. Суд учел смягчающие обстоятельства — у самой учительницы есть малолетний ребенок.

Напомним, в конце сентября в школе № 648 Московского района Петербурга разгорелся скандал. Учительница, пытаясь призвать учеников к порядку, написала на лбу одного из школьников слово «дурак».

После того, как об этой истории узнали родители ребенка, они сразу пошли в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и пришли к выводу, что учительница унизила честь и достоинство ребенка в грубой форме.