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10:35 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге педагог заплатит тысячу рублей за надпись на лбу ребенка

В Петербурге закончился суд над учительницей, которая написала на лбу второклассника слово «дурак».

Как сообщили «РГ» в прокуратуре Санкт-Петербурга, женщина признана виновной в административном правонарушении и ей назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

В прокуратуре уточнили, что это минимально возможное наказание. Суд учел смягчающие обстоятельства — у самой учительницы есть малолетний ребенок.

Напомним, в конце сентября в школе № 648 Московского района Петербурга разгорелся скандал. Учительница, пытаясь призвать учеников к порядку, написала на лбу одного из школьников слово «дурак».

После того, как об этой истории узнали родители ребенка, они сразу пошли в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и пришли к выводу, что учительница унизила честь и достоинство ребенка в грубой форме.

К похожим умозаключениям пришли в самой школе, в районном управлении образования и профильном комитете Смольного. Педагог и сама признала свою вину. Она была готова уйти из школы по собственному желанию, но ее уволили по статье.

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