В Петербурге педагог заплатит тысячу рублей за надпись на лбу ребенка
В Петербурге закончился суд над учительницей, которая написала на лбу второклассника слово «дурак».
В Петербурге закончился суд над учительницей, которая написала на лбу второклассника слово «дурак».
Как сообщили «РГ» в прокуратуре
В прокуратуре уточнили, что это минимально возможное наказание. Суд учел смягчающие обстоятельства — у самой учительницы есть малолетний ребенок.
Напомним, в конце сентября в школе № 648 Московского района Петербурга разгорелся скандал. Учительница, пытаясь призвать учеников к порядку, написала на лбу одного из школьников слово «дурак».
После того, как об этой истории узнали родители ребенка, они сразу пошли в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и пришли к выводу, что учительница унизила честь и достоинство ребенка в грубой форме.
К похожим умозаключениям пришли в самой школе, в районном управлении образования и профильном комитете Смольного. Педагог и сама признала свою вину. Она была готова уйти из школы по собственному желанию, но ее уволили по статье.