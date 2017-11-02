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14:50 (мск), источник: Ведомости

Как живет «Бутырка»

В День работников тюрем 31 октября знаменитое СИЗО открыло двери для фотографа «Ведомостей».

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Следственный изолятор «Бутырская тюрьма» располагается в Бутырском тюремном замке, который был построен в 1780-х гг. по приказу Екатерины II. Здание тюрьмы охраняется государством как памятник истории и архитектуры.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

«Бутырка» расположена в Тверском районе Москвы, это самая крупная тюрьма российской столицы.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

В учреждении установлена 401 камера видеонаблюдения, они позволяют следить за происходящим в камерах и на территории следственного изолятора.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Все видеоматериалы хранятся месяц.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Кадры с нарушениями распечатываются. Их предоставляют как документальное подтверждение.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Так выглядит жилая секция обычных условий.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

В одной из камер общего заключения живет черепаха.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Кровати в камерах общего заключения бывают и двухэтажными.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Для удобства граждан, содержащихся в следственном изоляторе, на территории учреждения открыли магазин. Там можно заказать все необходимое и получить это уже на следующий день.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

За нарушение порядка заключенных направляют в карцер.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Здесь можно пробыть до 15 суток.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Карцер изнутри. Заключенные утром отдают постельное белье и получают его вечером. Спать днем запрещено.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

В карцере помимо табуретки, стола и кровати есть раковина и туалет.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Мобильными телефонами на территории СИЗО пользоваться запрещено. Завлюченные могут воспользоваться таксофонами, продолжительность звонка не должна первышать 15 минут.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Коридор одного из корпусов СИЗО.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Доска почета в «Бутырке».

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Реставрационные работы завершили в этом году.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Заключенные здесь только мужчины, но среди сотрудников есть женщины.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

В «Бутырке» представили новое оборудование для распознавания заключенных — «Папилон».

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

По электронному отпечатку пальца система определяет и выводит на экран данные заключенного, исключая вероятность побега под чужой личностью.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Отпечатки пальцев заносятся в дактилокарты при поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждения.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Старые технологии также все еще актуальны.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Рамка, на фоне которой фотографируют заключенных.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

В последние годы встал вопрос профилактики побегов, когда арестанты подменивают свою личность другой.

Источник: Наталья Шарапова / Ведомости

Такие побеги были совершены в Москве в 2013 и 2016 гг., пишет «Интерфакс».

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