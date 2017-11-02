Как живет «Бутырка»
В День работников тюрем 31 октября знаменитое СИЗО открыло двери для фотографа «Ведомостей».
В День работников тюрем 31 октября знаменитое СИЗО открыло двери для фотографа «Ведомостей».
Следственный изолятор «Бутырская тюрьма» располагается в Бутырском тюремном замке, который был построен в 1780-х гг. по приказу Екатерины II. Здание тюрьмы охраняется государством как памятник истории и архитектуры.
«Бутырка» расположена в Тверском районе Москвы, это самая крупная тюрьма российской столицы.
В учреждении установлена 401 камера видеонаблюдения, они позволяют следить за происходящим в камерах и на территории следственного изолятора.
Все видеоматериалы хранятся месяц.
Кадры с нарушениями распечатываются. Их предоставляют как документальное подтверждение.
Так выглядит жилая секция обычных условий.
В одной из камер общего заключения живет черепаха.
Кровати в камерах общего заключения бывают и двухэтажными.
Для удобства граждан, содержащихся в следственном изоляторе, на территории учреждения открыли магазин. Там можно заказать все необходимое и получить это уже на следующий день.
За нарушение порядка заключенных направляют в карцер.
Здесь можно пробыть до 15 суток.
Карцер изнутри. Заключенные утром отдают постельное белье и получают его вечером. Спать днем запрещено.
В карцере помимо табуретки, стола и кровати есть раковина и туалет.
Мобильными телефонами на территории СИЗО пользоваться запрещено. Завлюченные могут воспользоваться таксофонами, продолжительность звонка не должна первышать 15 минут.
Коридор одного из корпусов СИЗО.
Доска почета в «Бутырке».
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Реставрационные работы завершили в этом году.
Заключенные здесь только мужчины, но среди сотрудников есть женщины.
В «Бутырке» представили новое оборудование для распознавания заключенных — «Папилон».
По электронному отпечатку пальца система определяет и выводит на экран данные заключенного, исключая вероятность побега под чужой личностью.
Отпечатки пальцев заносятся в дактилокарты при поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждения.
Старые технологии также все еще актуальны.
Рамка, на фоне которой фотографируют заключенных.
В последние годы встал вопрос профилактики побегов, когда арестанты подменивают свою личность другой.
Такие побеги были совершены в Москве в 2013 и 2016 гг., пишет «Интерфакс».