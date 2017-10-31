FT рассказала о главе ВТБ в «костюме Сталина» на вечеринке с инвесторами

Об этом пишет The Financial Times, публикуя соответствующую фотографию, присланную одним из читателей.
Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев появился перед инвесторами в образе Никиты Хрущева, добавляет издание. Приветственным лозунгом для гостей вечера была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь».
На Костине и Соловьеве были костюмы, типичные для эпохи 1950-х годов.
Как известно, в этом году исполняется 100 лет со дня революции. Принимая во внимание эту историческую дату, мы стилизовали праздничное мероприятие для инвесторов под 1950-е годы. Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в типичные костюмы того времени.
В ВТБ допустили, что некоторые гости приема могли увидеть сходство с известными историческими личностями. Однако, подчеркнула пресс-служба, внешнего сходства, например такого, как усы Сталина, в костюмах воспроизведено не было. «Более того, сами сюжеты и выступления на гала-вечере были шуточными, в духе эпохи 1950-х годов. Но, видимо, с чувством юмора у всех гостей по-разному», — заявили в ВТБ.
На прошлой неделе в Москве проходил IX инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». В мероприятии приняли участие свыше 2,5 тыс. гостей, включая свыше 500 инвесторов из 60 стран мира.