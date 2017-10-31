FT рассказала о главе ВТБ в «костюме Сталина» на вечеринке с инвесторами

Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев появился перед инвесторами в образе Никиты Хрущева, добавляет издание. Приветственным лозунгом для гостей вечера была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь».

Как известно, в этом году исполняется 100 лет со дня революции. Принимая во внимание эту историческую дату, мы стилизовали праздничное мероприятие для инвесторов под 1950-е годы. Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в типичные костюмы того времени.