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21:27 (мск), источник: РБК

FT рассказала о главе ВТБ в «костюме Сталина» на вечеринке с инвесторами

Глава ВТБ Андрей Костин появился перед участниками инвестиционного форума в Москве в образе Иосифа Сталина, узнала FT. В самом банке уверяют, что руководство надело костюмы, «типичные для 1950-х годов».

Об этом пишет The Financial Times, публикуя соответствующую фотографию, присланную одним из читателей.

Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев появился перед инвесторами в образе Никиты Хрущева, добавляет издание. Приветственным лозунгом для гостей вечера была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь».

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На Костине и Соловьеве были костюмы, типичные для эпохи 1950-х годов.

Как известно, в этом году исполняется 100 лет со дня революции. Принимая во внимание эту историческую дату, мы стилизовали праздничное мероприятие для инвесторов под 1950-е годы. Андрей Костин и Юрий Соловьев были одеты в типичные костюмы того времени.
Пресс-служба ВТБ

В ВТБ допустили, что некоторые гости приема могли увидеть сходство с известными историческими личностями. Однако, подчеркнула пресс-служба, внешнего сходства, например такого, как усы Сталина, в костюмах воспроизведено не было. «Более того, сами сюжеты и выступления на гала-вечере были шуточными, в духе эпохи 1950-х годов. Но, видимо, с чувством юмора у всех гостей по-разному», — заявили в ВТБ.

На прошлой неделе в Москве проходил IX инвестиционный ​форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». В мероприятии приняли участие свыше 2,5 тыс. гостей, включая свыше 500 инвесторов из 60 стран мира.

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