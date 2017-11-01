Органы без права пересадки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Фиксировать сведения о согласии или несогласии гражданина на посмертное изъятие органов или тканей для трансплантации в информационной системе Минздрава, а также ставить соответствующие отметки в паспорте или водительских правах предлагается во внесенном в Госдуму законопроекте. В пояснительной записке разработчики ссылаются на случаи, «когда родственники, несогласные с изъятием органов для пересадки, обжалуют действия медиков».

В числе наиболее известных подобных случаев дело Алины Саблиной: после смерти в больнице у 19-летней девушки были изъяты для последующей пересадки сердце, почки и другие внутренние органы, о чем ее родственники не были поставлены в известность.

Потерпев неудачу в судах общей юрисдикции, они обратились в Конституционный суд, требуя признать действующие нормы законодательства неконституционными. В марте 2016 года суд жалобу не удовлетворил. Напомним, согласно ст. 8 (презумпция согласия) закона «О трансплантации», изъятие органов разрешено, если медучреждение на момент изъятия не было поставлено в известность о несогласии потенциального донора или его близких родственников на эту процедуру.

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Авторы законопроекта, одним из которых является сенатор Антон Беляков, приводят данные Минздрава, согласно которым в России «проводится только 30% от необходимого числа операций по трансплантации органов».

Всего десять случаев трансплантации на миллион, тогда как во многих странах ЕС этот показатель составляет от 66 до 85 случаев. Антон Беляков Cенатор

«В обществе формируется понимание важности спасения, — отмечают разработчики.— Поэтому даже в государствах, где органы после смерти можно изъять только в случае наличия прижизненного согласия, посмертное донорство развито лучше, чем в РФ». Они напоминают, что в ряде штатов США и стран ЕС графа о согласии на посмертное донорство существует в водительских правах или страховом свидетельстве.

К реформе законодательства о донорстве органов в последние годы призывали правозащитники и представители пациентских организаций. Так, в октябре 2017 года российские и американские эксперты направили в Совет ООН по правам человека доклад, в котором утверждают: механизм посмертного изъятия органов в России нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, а также на информацию и свободу от жестокого и бесчеловечного обращения.

По их словам, «отсутствуют ясность и гарантии, что люди и их семьи знают, как отказаться от изъятия органов», а российские врачи «обычно не информируют родственников о планируемом изъятии органов».

«При измененных формулировках суть осталась прежней, — прокомментировал законопроект юрист международной правозащитной организации “Сутяжник”, которая является автором доклада в ООН и представляет в судах интересы родственников Алины Саблиной.— Врачи не обязаны ставить в известность родственников. Я не вижу, чтобы меняли презумпцию согласия».

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Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского центра трансплантологии Сергей Готье напомнил «Ъ», что Министерство здравоохранения РФ уже разработало поправки к закону о трансплантации органов. Документ находится в правительстве и «готов к внесению в Госдуму». «Там учитываются все обстоятельства, которые сопровождают процесс донорства», — утверждает господин Готье.