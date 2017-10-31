Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика» из-за скандала с Кевином Спейси

Источник: AP 2017

«MRC (Media Rights Capital) и Netflix решили приостановить производство шестого сезона “Карточного домика” до дальнейшего уведомления, чтобы у нас было время проанализировать сложившуюся ситуацию и ответить на любые вопросы, возникшие у актерского состава», — говорится в совместном сообщении компаний.

Ранее актер Энтони Рэпп заявил изданию BuzzFeed, что актер Кевин Спейси приставал к нему в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. В свою очередь, Спейси написал на своей странице в Twitter, что не помнит этого, но приносит свои извинения. На фоне скандала Netflix объявила, что шестой сезон «Карточного домика» станет последним.