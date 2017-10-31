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21:41 (мск), источник: RNS

Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика» из-за скандала с Кевином Спейси

Netflix приостанавливает съемки шестого сезона сериала «Карточный домик» из-за сексуального скандала вокруг актера Кевина Спейси, передает CNBC со ссылкой на совместное заявление Netflix и Media Rights Capital (MRC).

Источник: AP 2017
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«MRC (Media Rights Capital) и Netflix решили приостановить производство шестого сезона “Карточного домика” до дальнейшего уведомления, чтобы у нас было время проанализировать сложившуюся ситуацию и ответить на любые вопросы, возникшие у актерского состава», — говорится в совместном сообщении компаний.

Ранее актер Энтони Рэпп заявил изданию BuzzFeed, что актер Кевин Спейси приставал к нему в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. В свою очередь, Спейси написал на своей странице в Twitter, что не помнит этого, но приносит свои извинения. На фоне скандала Netflix объявила, что шестой сезон «Карточного домика» станет последним.

«Карточный домик» — американский телесериал в жанре политической драмы, который выходит с 2013 года. В этом сериале Кевин Спейси играет роль Фрэнсиса Андервуда, который проходит путь от партийного организатора большинства в Палате представителей Конгресса до 46-го президента США.

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