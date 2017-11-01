«Как пройти в библиотеку?»: советы девушек о том, как правильно подкатывать

Playboy собрал реальные комментарии девушек с сайта Reddit, где они раскрывают секреты успешных знакомств, благодаря чему нам теперь можно не заморачиваться.

Послушайте мудрых женщин и сделайте так, как они говорят.

1.«Зрительный контакт, улыбка и “привет, меня зовут…”, сопровождающееся рукопожатием, поможет вам продвинуться дальше, чем какой-то банальный комплимент. Если же вы действительно хотите преподнести мне комплимент, сделайте это после хорошей беседы. Начав с комплимента, вы заставляете нас чувствовать, будто вы просто пытаетесь как можно быстрее залезть к нам в трусы, минуя все остальные аспекты», — outroigeousfun.

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2. «Демонстрируйте уверенность, но без хвастовства, установите зрительный контакт, но не пяльтесь, говорите, но еще и слушайте, скальтесь и слегка рычите, если к вам приблизится другой мужчина, — fabricates_facts.

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3. «Не говорите о том, как сильно вы любите доставлять девушкам оральное удовольствие. Мне наплевать, особенно если я только что познакомилась с вами», — профиль удален.

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4. «Флиртуя с девушкой, чей цвет кожи отличается от вашего, не акцентируйтесь на этом каждые пять секунд», — phd_professor.

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5. «Серьезный ответ: будь горячим. Будь в форме, одевай что-нибудь модное, не забывай о гигиене. Следуя этому, с уверенностью Бэтмена подойди к ней и потрать несколько минут на разговор, улыбнись, будь вежлив и поинтересуйся ее жизнью, а затем оставь ее наедине с собой, чтобы она могла решить, подойти ли к тебе вновь», — twinsocks.

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6. «Предложи мне перекусить, а потом скажи, как классно я выгляжу, в тот момент, когда кетчуп размазался у меня по лицу. Кстати, чем жирнее еда, тем лучше. И не заставляй меня есть в одиночестве. Мне нужен помощник и друг», — deckpumps_n_deldos.

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7. «Не пытайся флиртовать. Просто поговори со мной. Я никогда не пойму, кто ты на самом деле, пока ты стараешься быть тем, кто, по твоему мнению, мне бы понравился. Все, что я подумаю, глядя на то, как ты флиртуешь, что ты недостаточно уверен в себе, чтобы быть собой. Я не пересплю с тобой, если не буду понимать кто ты, но я никогда не пересплю с тобой и если мне будет казаться, что ты играешь какую-то роль. Просто будь собой. Даже если мне не понравится тот парень, кем ты на самом деле являешься, я по крайней мере буду уважать тебя гораздо больше, чем если бы ты притворялся тем, кто, по-твоему мнению, может нравиться. И, кто знает… может быть, ты классный», — nigel_with_the_brie.

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8. «Мне очень нравится, когда парень искренне интересуется тем, что я говорю, даже когда ему это на самом деле не слишком интересно. Смейся вместе со мной, скажи, что тебе нравится что-то из моей одежды, задавай мне много вопросов и вообще, будь хорошим собеседником. Задавай мне интересные вопросы, вместо обычных “откуда ты, где ты учишься” и прочих подобных. Много улыбайся!», — _flower_baby_.

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9. «Придерживайтесь комплиментов, касающихся личности, а не тела. Делая комплимент физическим достоинствам, вы можете попасть в неловкую ситуацию.

Парень: «У тебя очень красивые глаза».

Я: «У меня цветные линзы», — Miss_Sangwitch.

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10. «Назовите ее имя неправильно. Когда она поправит вас, просто скажите “Да неважно”. Ручаюсь, это всегда работает», — Lasmamoe.

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11. «Следуйте беспроигрышной системе D.E.N.N.I.S. Продемонстрируйте свою значимость, не забудьте про физический контакт, наращивайте ее зависимость от вас, потом прекратите обращать на нее внимание, подарите немного надежды и затем вновь полностью отстранитесь», — j42justin.

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12. «Если назначаете мне свидание, держите в уме какие-то варианты. Даже не спрашивайте мое мнение, просто имейте готовый план», — bannana95.

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13. «Никогда не прикасайтесь к кому-либо, не убедившись, что ему этого хочется. Например, если вы подойдете к женщине в баре или на улице, не надейтесь, что, положив ей руку на плечо или обняв за талию, вы добьетесь положительного результата. Это заставляет многих людей чувствовать себя некомфортно», — 50ftqueeni.

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14. «Не называй меня глупыми именами животных. “Малышка” и “сладкая” звучит дешево. Спроси мое имя. Используй его», — SaltySeilde.

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15. «Не спрашивай меня, можно ли тебе сделать следующий шаг. Не спрашивай, можешь ли ты поцеловать меня, хочу ли я заняться сексом. Просто делай, чувак. Я отвечу соответствующим образом. Если ты спросишь, я, вероятно, скажу “нет”, просто потому, что ты погубил на корню все предвкушение», — WildEnglishQueen.