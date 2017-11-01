«Как пройти в библиотеку?»: советы девушек о том, как правильно подкатывать
Вы уже наверняка успели заметить, что тупо подкатывать к девушкам больше не получается — время не то, да и девушки пошли не те.
Вы уже наверняка успели заметить, что тупо подкатывать к девушкам больше не получается — время не то, да и девушки пошли не те.
Playboy собрал реальные комментарии девушек с сайта Reddit, где они раскрывают секреты успешных знакомств, благодаря чему нам теперь можно не заморачиваться.
Послушайте мудрых женщин и сделайте так, как они говорят.
1.«Зрительный контакт, улыбка и “привет, меня зовут…”, сопровождающееся рукопожатием, поможет вам продвинуться дальше, чем
2. «Демонстрируйте уверенность, но без хвастовства, установите зрительный контакт, но не пяльтесь, говорите, но еще и слушайте, скальтесь и слегка рычите, если к вам приблизится другой мужчина, — fabricates_facts.
3. «Не говорите о том, как сильно вы любите доставлять девушкам оральное удовольствие. Мне наплевать, особенно если я только что познакомилась с вами», — профиль удален.
4. «Флиртуя с девушкой, чей цвет кожи отличается от вашего, не акцентируйтесь на этом каждые пять секунд», — phd_professor.
5. «Серьезный ответ: будь горячим. Будь в форме, одевай
6. «Предложи мне перекусить, а потом скажи, как классно я выгляжу, в тот момент, когда кетчуп размазался у меня по лицу. Кстати, чем жирнее еда, тем лучше. И не заставляй меня есть в одиночестве. Мне нужен помощник и друг», — deckpumps_n_deldos.
7. «Не пытайся флиртовать. Просто поговори со мной. Я никогда не пойму, кто ты на самом деле, пока ты стараешься быть тем, кто, по твоему мнению, мне бы понравился. Все, что я подумаю, глядя на то, как ты флиртуешь, что ты недостаточно уверен в себе, чтобы быть собой. Я не пересплю с тобой, если не буду понимать кто ты, но я никогда не пересплю с тобой и если мне будет казаться, что ты играешь
8. «Мне очень нравится, когда парень искренне интересуется тем, что я говорю, даже когда ему это на самом деле не слишком интересно. Смейся вместе со мной, скажи, что тебе нравится
9. «Придерживайтесь комплиментов, касающихся личности, а не тела. Делая комплимент физическим достоинствам, вы можете попасть в неловкую ситуацию.
Парень: «У тебя очень красивые глаза».
Я: «У меня цветные линзы», — Miss_Sangwitch.
10. «Назовите ее имя неправильно. Когда она поправит вас, просто скажите “Да неважно”. Ручаюсь, это всегда работает», — Lasmamoe.
11. «Следуйте беспроигрышной системе D.E.N.N.I.S. Продемонстрируйте свою значимость, не забудьте про физический контакт, наращивайте ее зависимость от вас, потом прекратите обращать на нее внимание, подарите немного надежды и затем вновь полностью отстранитесь», — j42justin.
12. «Если назначаете мне свидание, держите в уме
13. «Никогда не прикасайтесь к
14. «Не называй меня глупыми именами животных. “Малышка” и “сладкая” звучит дешево. Спроси мое имя. Используй его», — SaltySeilde.
15. «Не спрашивай меня, можно ли тебе сделать следующий шаг. Не спрашивай, можешь ли ты поцеловать меня, хочу ли я заняться сексом. Просто делай, чувак. Я отвечу соответствующим образом. Если ты спросишь, я, вероятно, скажу “нет”, просто потому, что ты погубил на корню все предвкушение», — WildEnglishQueen.