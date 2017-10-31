Кто и зачем собирает биологический материал россиян?
Для начала разберемся с условиями американского тендера.
Для начала разберемся с условиями американского тендера.
«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают?» — спросил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник, 30 октября. В ряде российских СМИ ответ на этот вопрос нашелся быстро: для разработки биологического оружия, направленного против россиян.
Многие тут же вспомнили, что командование ВВС США еще летом объявило тендер на закупку 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной (суставной) ткани от россиян европеоидного происхождения. Разобраться в том, для чего американцам образцы РНК россиян, может ли это иметь отношение к оружию, а также кто и с какими целями вообще собирает биологический материал у представителей определенных этносов, мы попросили Надежду Маркину, старшего научного сотрудника лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН, редактора сайта «Генофонд.рф».
Для начала разберемся с условиями американского тендера.
Такого же мнения придерживается доктор биологических наук Михаил Гельфанд, давший комментарии разным СМИ, в том числе «Коммерсанту», «Дождю». Об этом же в комментарии «Коммерсанту» говорит и Константин Северинов, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета (США): «Анализ описанного в тендере материала не может дать никакой ценной информации».
Генетические исследования народов России — а их, по данным последней переписи в нашей стране, насчитывается без малого 200 — действительно проводятся нашими российским учеными. Этим занимаются популяционные генетики. В исследования вовлечены многие научные организации страны: Институт общей генетики РАН,
Например, сотрудники коллектива лаборатории геномной географии ИОГен РАН под руководством доктора биологических наук, профессора РАН Олега Балановского и лаборатории популяционной генетики человека под руководством доктора биологических наук, профессора Елены Балановской каждый год выезжают в экспедиции в самые отдаленные уголки страны.
Только за последний год состоялись экспедиции в
«Свои гены мы получили от предков, поэтому в ДНК, как в летописи, записано и происхождение популяции, и важнейшие демографические события, которые с ней происходили, и то, как люди адаптировались к условиям окружающей среды», — объясняет профессор Балановский.
Наибольшую информацию о генетической истории дает исследование вариантов
У каждого народа имеется свой собственный «генетический портрет», который складывается из геномов отдельных людей.
Сегодня Россия в генетическом отношении уже не похожа на «белое пятно», но поскольку народов очень много, до реконструкции всего «генетического ландшафта» страны еще очень далеко. И если сравнивать Россию с европейскими странами, то ее население гораздо меньше изучено. Это можно видеть на карте, на которой представлены популяции Евразии, изученные по
В области популяционной генетики могут происходить совершенно неожиданные открытия. Например, когда из костей древних обитателей пещеры Чертовы ворота на Амуре выделили ДНК возрастом 10 тысяч лет, она сначала оказалась ни на что не похожа. Но когда ее сравнили с ДНК ульчей — представителей коренного народа Приморья, выяснилось, что ульчи на протяжении тысячелетий сохранили древний генофонд, генетическую память древнейшего населения Дальнего Востока.
Эти исследования финансируются Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, другими российскими грантами. Конечно, в мире есть и международные проекты в этой области, современная наука интернациональна. Несколько лет назад российские ученые участвовали в крупном международном проекте GENOGRAPHIC, но по его условиям ни один собранный образец не пересек границы России. А вот в международном проекте «1000 геномов» Россия не представлена, о чем остается только сожалеть.
Популяции различаются по частоте изменчивых участков генома, имеющих отношение к тем или иным болезням, по чувствительности к тем или иным лекарствам. Чтобы развивать ориентированное на человека здравоохранение, эти генетические особенности нужно хорошо знать.
Генетики могут помочь криминалистам сузить поиск потенциального преступника или жертвы по анализу их ДНК: так произошло в 2001 году, когда после взрыва в Домодедово по ДНК террориста удалось определить место его происхождения. С этой целью создана программа Союзного государства «ДНК-идентификация». «Поставлена государственная задача — научиться по ДНК определять вероятную территорию происхождения человека на основе не разрозненных данных, имеющихся сейчас, а по данным о большинстве народов страны», — комментирует Балановский.
Так что ответы на вопросы, кто и с каким целями генетически исследует население России, давно и хорошо известны. И если наша страна не хочет остаться на задворках мировой науки, нужно эти исследования поддерживать, а не подозревать генетиков в темных делах.