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09:06 (мск), источник: Популярная механика

Как бороться с наводнениями? С помощью ворот в 25 тонн

После разрушительных ураганов 2017 года — «Ирмы», «Харви» и «Марии» — в Нью-Йорке вспомнили, что тоже не застрахованы от проблем. В конце концов, воспоминания об урагане «Сэнди» 2012 года все еще живы в сердцах местных жителей.

Все понимают, что катастрофа, подобная «Сэнди» может повториться в любой момент, и потому власти Нью-Йорка решили принять меры. И недавно крайне основательный кусок этого оборонительного паззла встал на свое место.

В 2012 году ураган вынудил муниципальные власти закрыть туннель Хью Кэри. Чтобы такого больше не повторилось, там установили огромный шлюз весом в 25 тонн.

Проект по установке шлюзов со стороны Манхэттена стоит 64 миллиона долларов, и он сейчас завершен наполовину. Такие ворота могут выдержать осадки на 4 дюйма выше «Сэнди». В новых климатических условиях такие меры явно не лишние.

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