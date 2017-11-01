Как бороться с наводнениями? С помощью ворот в 25 тонн
После разрушительных ураганов 2017 года — «Ирмы», «Харви» и «Марии» — в
После разрушительных ураганов 2017 года — «Ирмы», «Харви» и «Марии» — в
Все понимают, что катастрофа, подобная «Сэнди» может повториться в любой момент, и потому власти
В 2012 году ураган вынудил муниципальные власти закрыть туннель Хью Кэри. Чтобы такого больше не повторилось, там установили огромный шлюз весом в 25 тонн.
Проект по установке шлюзов со стороны Манхэттена стоит 64 миллиона долларов, и он сейчас завершен наполовину. Такие ворота могут выдержать осадки на 4 дюйма выше «Сэнди». В новых климатических условиях такие меры явно не лишние.