Как бороться с наводнениями? С помощью ворот в 25 тонн

Все понимают, что катастрофа, подобная «Сэнди» может повториться в любой момент, и потому власти Нью-Йорка решили принять меры. И недавно крайне основательный кусок этого оборонительного паззла встал на свое место.

В 2012 году ураган вынудил муниципальные власти закрыть туннель Хью Кэри. Чтобы такого больше не повторилось, там установили огромный шлюз весом в 25 тонн.

Проект по установке шлюзов со стороны Манхэттена стоит 64 миллиона долларов, и он сейчас завершен наполовину. Такие ворота могут выдержать осадки на 4 дюйма выше «Сэнди». В новых климатических условиях такие меры явно не лишние.