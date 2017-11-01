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02:02 (мск), источник: РИА Новости

В Пентагоне прокомментировали сбор биоматериала россиян

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

Источник: Reuters

Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов синовиальную жидкость.

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В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит «исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами».

Дауни отметил, что для исследований требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен «расположенной в США компанией».

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«В запросе (исследовательского центра — ред.) не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — сказал Дауни.

«Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)», — добавил собеседник агентства.

Ранее некоторые эксперты заявили РИА Новости, что теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда. Однако при этом эксперты расходятся в оценке перспектив таких атак: кто-то полагает, что на практике такие подходы не используются, а кто-то называет крайне острой ситуацию в этой сфере. Российские парламентарии и специалисты говорят о необходимости контроля ситуации со сбором биоматериала во избежание опасных последствий.

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