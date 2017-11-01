В Пентагоне прокомментировали сбор биоматериала россиян
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением
Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity,
В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов.
По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит «исследования
Дауни отметил, что для исследований требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен «расположенной в США компанией».
«В запросе (исследовательского центра — ред.) не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — сказал Дауни.
«Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов — ред.)», — добавил собеседник агентства.
Ранее некоторые эксперты заявили РИА Новости, что теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда. Однако при этом эксперты расходятся в оценке перспектив таких атак: