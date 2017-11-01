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12:10 (мск), источник: Мослента

«Сталинские репрессии нельзя оправдать»

Автор «Стены скорби» о моде на сталинизм и опасности возвращения репрессий.

Источник: Агентство «Москва»

Барельеф с изображением человеческих фигур, стоящих полукругом, появился на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. Такая «Стена скорби», созданная скульптором Георгием Франгуляном, — памятник жертвам политических репрессий. Мослента поговорила со скульптором Георгием Франгуляном о новой исторической памяти, заключенной в бронзу, и героизации Сталина.

«Мослента»: Почему городу нужен этот памятник?

Франгулян: Знаете, это редкая возможность в центре города сделать мемориальный комплекс. Я бы сказал — редчайший случай. Говорю о самом градостроительном решении, а ведь оно достаточно сложное. И место сложное. В том числе поэтому родилась такая пластическая концепция, которая определила композицию, масштаб, размеры, примененные материалы. Все это во взаимосвязи с той частью проспекта Сахарова, которая идет от вокзалов. Поэтому было решено завернуть таким образом. Место ведь было давно определено условиями конкурса, и приходилось решать сложную задачу.

Георгий Франгулян | Источник: РИА "Новости"

Но мне это по душе, когда в трудной ситуации даются неординарные решения, и я очень доволен получившимся. Думаю, мне удалось все сделать. Важна атмосфера, решение пространства и предметы, включая саму стену скорби, скрижали, менгиры и скалы. Все это инструменты воссоздания состояния. И цвет тоже: камни черные — это сланцы, привезенные из Карелии. Я осознанно искал именно их, ведь они подходят по образу. Ну, а цвет самой стены — натуральный цвет, который бронза приобретает при окислении. Мы видим то, что в любом случае произошло бы с ней. Это ход истории, который я ускорил, чтобы подчеркнуть, что репрессии были не сегодня. В этом — история этой патины, которая вышла из тех времен.

Могло бы в Москве найтись более подходящее место для вашего монумента?

Я даже не думал на эту тему. Это большое счастье, что вообще было предложено сделать монумент, поэтому я решал уже поставленную задачу. Мне место нравится. Рядом Ле Корбюзье построил дом еще в 30-е годы, а напротив по диагонали стоит гениальный дом Щусева. Это центр города.

Почему Москве сейчас необходимо такое напоминание о политических репрессиях?

Это стране необходимо и всем миру тоже. Нашему обществу необходимо, истории, детям и внукам. Потому что-то, что происходило, — преступление. Это нужно, чтобы репрессии не повторились. Конечно, в истории нам есть чем гордиться. Вообще, любая страна может гордиться своей историей.

Надо только отделять одно от другого. Например, победу от того, какой ценой она досталась или ради чего была достигнута. И надо верно понимать ситуацию и оценивать ее.
Источник: Агентство «Москва»

Но Сталин до сих пор смотрит на нас с плакатов и календарей…

Да, и я считаю, что это омерзительно и отвратительно.

Кому это выгодно?

Этим занимаются люди, которые недостойны не только уважения, но и всяческого, даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы было цензурно.

Смотрите на это шире, репрессии начал Владимир Ленин, Лев Троцкий и так далее. А Сталин — просто талантливый ученик. Сталинские репрессии нельзя ничем оправдать, как и любое преступление любого тирана. Да, быть может, и непосредственно из ближнего круга моих бабушек и дедушек никого не репрессировали, но другие родственники и друзья моих родителей репрессиям подвергались.

Что следует сделать, чтобы этого не повторилось?

То, что я сделал в том числе. Не молчать, говорить, выражать свое мнение. Быть неравнодушными. Это касается не только политиков, это касается граждан нашей страны. Нужно иметь свою позицию. Если эта позиция осуждает преступление, то она рано или поздно повлияет на ход событий. Не надо ни на кого скидывать, надо самостоятельно участвовать в этом. И по возможности делать то, что нам отпущено.

Источник: РИА "Новости"

А что сделали вы?

Я, например, сделал то, что мне отпущено. Я чувства выражаю через свое творчество.

За несколько месяцев до открытия «Стены скорби» ВЦИОМ опросил россиян и узнал, помнят ли в нашей стране о политических репрессиях и как оценивают такие карательные меры.

Оказалось, что примерно 10 процентов опрошенных ВЦИОМ никогда не слышали о сталинских репрессиях. Среди опрошенных в возрасте 18−24 лет таких 24 процента.

Те, кто знает или даже помнит жестокое время преследований, моральную оценку репрессиям все еще дать не могут. Было ли это преступлением против человечности или вынужденной мерой для обеспечения общественного порядка — определенности нет. Это тоже заметно по результатам опроса: 49 процентов полагают, что сталинские преследования невозможно оправдать ничем, 43 процента называют их вынужденной мерой.

Почти каждый четвертый опрошенный объяснил, что сажали самых сильных, цвет нации, тех, кто мог пойти против заданного курса. Но столько же людей убеждены, что заключали врагов народа, предателей и заговорщиков. О репрессированных родственниках рассказали 24 процента опрошенных, 6 процентов из которых ничего не знают о судьбе родных, 9 процентов — представляют в общих чертах, и столько же хорошо знают историю преследования родственников.

Источник: Агентство «Москва»

Справедливость решений, которые выносились судебными органами во время преследований, — до сих пор тема для дискуссий. Среди молодых людей от 18 до 24 лет о несправедливости приговоров говорят 60 процентов, из тех, кому за 60 лет, — без малого 70 процентов респондентов. А вот 19 процентов опрошенных молодых людей заявили, что считают репрессии справедливой мерой.

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