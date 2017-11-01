Неожиданный сюрприз подготовила погода приморцам
В первый день ноября погода порадует жителей края потеплением на 2−4 градуса, сообщает «Deita. ru».
В первый день ноября погода порадует жителей края потеплением на 2−4 градуса, сообщает «Deita. ru».
По прогнозам приморских синоптиков 1 ноября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер днем
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер утром южный, днем
В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, со второй половины дня
Таисия Масина.