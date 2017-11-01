Неожиданный сюрприз подготовила погода приморцам

Источник: ДЕЙТА

По прогнозам приморских синоптиков 1 ноября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха: ночью +7…-11°C, днем воздух прогреется до +3..+16°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: ночью +5…+7°C, днем температура поднимется до +11…+13°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер утром южный, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: ночью +1…+3°C, днем +12…+14°С.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: ночью +5…+7°C, а днем станет достаточно тепло +13…+15°С.