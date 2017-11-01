Первый день ноября подарит сильный ветер жителям Хабаровского края
Некоторые населённые пункты настигнет порывистый ветер.
Некоторые населённые пункты настигнет порывистый ветер.
Сегодня синоптики обещают очередной день без осадков в Хабаровском крае. В центре и на юге региона температура постепенно падает, мягко подготавливая население к настоящим холодам. В северных же районах привыкают к небольшим снегопадам. В Хабаровском крае установилась холодная погода, которая сопровождается порывами ветра.
В Хабаровске дневная температура упадёт до 4−6 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура поднимется до 6−8 °С. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Охотске дневная температура поднимется до −5…−7. Небольшой снег. Скорость
В Вяземском дневная температура поднимется до 6−8 °C. Без осадков. Скорость
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В Аяне дневная температура останется на отметке −4…−6 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура поднимется до −1…−3 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.
В Бикине дневная температура останется на отметке 6−8 °C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке 0−2 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Троицком дневная температура останется на отметке 3−5 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.