В Хабаровском крае успели привить от гриппа больше 600 тысяч человек

В Хабаровском крае завершилась осенняя прививочная кампания. С 1 сентября вакцинацию против гриппа прошли больше 617 тысяч 600 жителей, практически четверть из них — дети.

На заседании коллегии министерства здравоохранения региона сообщили, что сейчас привито 46% от общей численности населения субъекта. Больше 144 тысяч привитых — несовершеннолетние. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, по сравнению с прошлым годом специалистам удалось увеличить охват вакцинацией среди жителей, которые входят в группы риска. Это работники образовательных и медицинских учреждений, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, сотрудники птицефабрик, люди старше 60 лет, дети школьного и дошкольного возраста.

«На сегодняшний день случаев заболеваний гриппом в крае не зафиксировано. В период сезонного подъёма заболеваемости в регионе предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на оказание необходимой медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях», — рассказала и. о. первого заместителя министра здравоохранения края Ирина Баглай.