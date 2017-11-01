От острых отравлений в сентябре погибли 26 жителей Приморья

156 случаев острых отравлений произошло в Приморье в сентябре 2017 года, в 26 случаях погибли люди. Такую статистику опубликовало на своем сайте управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. При этом, по словам специалистов, чаще всего причиной летального исхода становился алкоголь, сообщает PrimaMedia.