От острых отравлений в сентябре погибли 26 жителей Приморья
Чаще всего причиной летального исхода становился алкоголь.
Чаще всего причиной летального исхода становился алкоголь.
Владивосток, 1 ноября, PrimaMedia.
156 случаев острых отравлений произошло в Приморье в сентябре 2017 года, в 26 случаях погибли люди. Такую статистику опубликовало на своем сайте управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. При этом, по словам специалистов, чаще всего причиной летального исхода становился алкоголь, сообщает PrimaMedia.
Также приморцы травились при употреблении наркотических веществ (29,5%) и лекарственных препаратов (23,7%). Высок был процент отравлений от спиртосодержащей продукцией — 23,1%.
У детей до 14 лет в Приморье было зарегистрировано 20 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди причин чаще всего регистрировались острые отравления лекарственными препаратами.