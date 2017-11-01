Электрички Приморья начинают ходить по-новому
В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает Deita. ru.
В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает Deita. ru.
В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает Deita.ru.
Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:
№ 6301 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 07:40 еж.).
№ 6357 «Владивосток — Раздольное», (отправление в 08:00 вых.дн.).
№ 6309 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 09:30 вых.дн.).
№ 6312 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 14:45 еж.).
№ 6302 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 16:40 еж.).
№ 6382 «Кипарисово — Владивосток». (отправление в 19:35 вых.дн.).
№ 6325 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 16:30 еж.) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток — Надеждинская» следующим расписанием:
Владивосток 16:25.
Первая Речка 16:33.
Моргородок 16:37.
Вторая Речка 16:41.
Чайка 16:47.
Седанка 16:51.
Санаторная 16:55.
Океанская 16:58.
Спутник 17:01.
Садгород 17:05.
Весенняя 17:08.
Угольная 17:13.
Амурский залив 17:18.
Совхозная 17:22.
Надеждинская 17:28 (прибытие).
№ 6326 «Кипарисово — Третья Рабочая», (отправление в 18:28 еж.) будет курсировать по маршруту «Надеждинская — Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:
Надеждинская 18:54.
Совхозная 19:00.
Амурский залив 19:04.
Угольная 19:09.
Весенняя 19:14.
Садгород 19:18.
Спутник 19:22.
Океанская 19:25.
Санаторная 19:29.
Седанка 19:32.
Чайка 19:36.
Вторая Речка 19:42.
Моргородок 19:47.
Третья Рабочая 19:54 (прибытие).
№ 6310 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 12:30 по вых.дн.) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:
Кипарисово 12:30.
9230 км 12:36.
9232 км 12:39.
Сиреневка 12:43.
9237 км 12:48.
Надеждинская 12:55.
Совхозная 13:00.
Амурский залив 13:04.
Угольная 13:09.
Весенняя 13:14.
Садгород 13:18.
Спутник 13:22.
Океанская 13:25.
Санаторная 13:29.
Седанка 13:32.
Чайка 13:36.
Вторая Речка 13:42.
Моргородок 13:46.
Первая Речка 13:50.
Владивосток 13:57 (прибытие).
№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская», (отправление в 07:23), будет курсировать по выходным и праздничным дням.
№ 6461 «Владивосток — Партизанск», (отправление в 07:23) будет курсировать по рабочим дням.
№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток», (отправление в 16:07), будет курсировать по выходным и праздничным дням, сообщает «Экспресс Приморья».
Михаил Грач.