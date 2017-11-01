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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Электрички Приморья начинают ходить по-новому

В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает Deita.ru.

Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:

№ 6301 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 07:40 еж.).

№ 6357 «Владивосток — Раздольное», (отправление в 08:00 вых.дн.).

№ 6309 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 09:30 вых.дн.).

№ 6312 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 14:45 еж.).

№ 6302 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 16:40 еж.).

№ 6382 «Кипарисово — Владивосток». (отправление в 19:35 вых.дн.).

№ 6325 «Владивосток — Кипарисово», (отправление в 16:30 еж.) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток — Надеждинская» следующим расписанием:

Владивосток 16:25.

Первая Речка 16:33.

Моргородок 16:37.

Вторая Речка 16:41.

Чайка 16:47.

Седанка 16:51.

Санаторная 16:55.

Океанская 16:58.

Спутник 17:01.

Садгород 17:05.

Весенняя 17:08.

Угольная 17:13.

Амурский залив 17:18.

Совхозная 17:22.

Надеждинская 17:28 (прибытие).

№ 6326 «Кипарисово — Третья Рабочая», (отправление в 18:28 еж.) будет курсировать по маршруту «Надеждинская — Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:

Надеждинская 18:54.

Совхозная 19:00.

Амурский залив 19:04.

Угольная 19:09.

Весенняя 19:14.

Садгород 19:18.

Спутник 19:22.

Океанская 19:25.

Санаторная 19:29.

Седанка 19:32.

Чайка 19:36.

Вторая Речка 19:42.

Моргородок 19:47.

Третья Рабочая 19:54 (прибытие).

№ 6310 «Кипарисово — Владивосток», (отправление в 12:30 по вых.дн.) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:

Кипарисово 12:30.

9230 км 12:36.

9232 км 12:39.

Сиреневка 12:43.

9237 км 12:48.

Надеждинская 12:55.

Совхозная 13:00.

Амурский залив 13:04.

Угольная 13:09.

Весенняя 13:14.

Садгород 13:18.

Спутник 13:22.

Океанская 13:25.

Санаторная 13:29.

Седанка 13:32.

Чайка 13:36.

Вторая Речка 13:42.

Моргородок 13:46.

Первая Речка 13:50.

Владивосток 13:57 (прибытие).

№ 6461/6460 «Владивосток — Партизанск — Тихоокеанская», (отправление в 07:23), будет курсировать по выходным и праздничным дням.

№ 6461 «Владивосток — Партизанск», (отправление в 07:23) будет курсировать по рабочим дням.

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Партизанск — Владивосток», (отправление в 16:07), будет курсировать по выходным и праздничным дням, сообщает «Экспресс Приморья».

Михаил Грач.

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