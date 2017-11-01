Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем возобновила работу

Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу днем во вторник. Из-за циклона транспортного сообщения между Сахалином и материком не было почти четыре дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Во вторник все три парома, пережидавшие непогоду в Ванино, вышли к Сахалину. Паром “Сахалин-9” уже находится в порту Холмск и через два часа после загрузки вновь отправится в Ванино», — рассказал собеседник агентства в Сахалинском морском пароходстве.