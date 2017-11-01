Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Девочка копирует стиль герцогини Кембриджской (фото)
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
03:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем возобновила работу

Ранее транспортное сообщение между островом и материком прервалось из-за непогоды.

Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу днем во вторник. Из-за циклона транспортного сообщения между Сахалином и материком не было почти четыре дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Во вторник все три парома, пережидавшие непогоду в Ванино, вышли к Сахалину. Паром “Сахалин-9” уже находится в порту Холмск и через два часа после загрузки вновь отправится в Ванино», — рассказал собеседник агентства в Сахалинском морском пароходстве.

Напомним, что переправу закрыли в ночь на субботу, 28 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Следком выясняет обстоятельства гибели сборщика шишек в Хабаровском крае
Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент
НАК сообщил о повреждении линии газопровода в Крыму
В Пентагоне прокомментировали сбор биоданных россиян
ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем»
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
США запретили компаниям работать на энергопроектах в России
Netflix приостанавливает съемки «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь