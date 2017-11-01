Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем возобновила работу
Ранее транспортное сообщение между островом и материком прервалось
Ранее транспортное сообщение между островом и материком прервалось
Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу днем во вторник.
«Во вторник все три парома, пережидавшие непогоду в Ванино, вышли к Сахалину. Паром “Сахалин-9” уже находится в порту Холмск и через два часа после загрузки вновь отправится в Ванино», — рассказал собеседник агентства в Сахалинском морском пароходстве.
Напомним, что переправу закрыли в ночь на субботу, 28 октября.