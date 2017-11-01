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04:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажирская навигация завершилась на Амуре у Хабаровска

В управлении транспорта отмечают, что услугами речников в этом году воспользовалось меньше пассажиров, чем в 2016-м.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске завершилась пассажирская навигация. Согласно предварительным итогам, по трем пригородным маршрутам теплоходы перевезли около 175 тысяч пассажиров — на 2% меньше, чем за предыдущий сезон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Из городского бюджета для проведения навигации выделено 30,7 млн рублей. Благодаря тому, что средства перечислялись своевременно, ЗАО “Амурские пассажирские перевозки” смогло провести капитальный ремонт на слипах трех судов в течение лета, и за зиму осталось привести в порядок один теплоход», — рассказала главный специалист по пригородному транспорту управления транспорта администрации Хабаровска Нонна Белова.

За весь период навигации в управление не поступило ни одной жалобы на речников. В начале сезона дачники были недовольны расписанием, но вскоре его скорректировали. В первые дни навигации желающих попасть на острова было так много, что пришлось пустить дополнительные рейсы.

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