Пассажирская навигация завершилась на Амуре у Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске завершилась пассажирская навигация. Согласно предварительным итогам, по трем пригородным маршрутам теплоходы перевезли около 175 тысяч пассажиров — на 2% меньше, чем за предыдущий сезон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Из городского бюджета для проведения навигации выделено 30,7 млн рублей. Благодаря тому, что средства перечислялись своевременно, ЗАО “Амурские пассажирские перевозки” смогло провести капитальный ремонт на слипах трех судов в течение лета, и за зиму осталось привести в порядок один теплоход», — рассказала главный специалист по пригородному транспорту управления транспорта администрации Хабаровска Нонна Белова.