Приморцам построят новые переходы

Источник: ДЕЙТА

Пять из них будет построено в Приморье.

Как напоминает ДВЖД, на станции Смоляниново совсем недавно сдан в эксплуатацию пешеходный мост, отвечающий всем требованиям безопасности.

В ближайших планах — возвести еще десять. По одному — на станциях Мучная, Баневурово, Первая Речка, Гайтер, Архара, перегонах Хабаровск-1 — Хабаровск-2 и Спасск-Дальний — Старый Ключ. Еще три — на перегоне Хабаровск-2 — Красная Речка.