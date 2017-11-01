Приморцам построят новые переходы
В 2018 году на Дальневосточной железной дороге планируется построить 10 новых пешеходных переходов, сообщает Deita. ru.
В 2018 году на Дальневосточной железной дороге планируется построить 10 новых пешеходных переходов, сообщает Deita. ru.
Пять из них будет построено в Приморье.
Как напоминает ДВЖД, на станции Смоляниново совсем недавно сдан в эксплуатацию пешеходный мост, отвечающий всем требованиям безопасности.
В ближайших планах — возвести еще десять. По одному — на станциях Мучная, Баневурово, Первая Речка, Гайтер, Архара, перегонах Хабаровск-1 — Хабаровск-2 и
Михаил Грач.