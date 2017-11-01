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04:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам построят новые переходы

В 2018 году на Дальневосточной железной дороге планируется построить 10 новых пешеходных переходов, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Пять из них будет построено в Приморье.

Как напоминает ДВЖД, на станции Смоляниново совсем недавно сдан в эксплуатацию пешеходный мост, отвечающий всем требованиям безопасности.

В ближайших планах — возвести еще десять. По одному — на станциях Мучная, Баневурово, Первая Речка, Гайтер, Архара, перегонах Хабаровск-1 — Хабаровск-2 и Спасск-Дальний — Старый Ключ. Еще три — на перегоне Хабаровск-2 — Красная Речка.

Михаил Грач.

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