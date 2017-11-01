В Новосибирской области стартует сезон охоты на косуль

Он продлится до середины декабря. Департамент по охране животного мира выдал около 400 разрешений на добычу копытных. Говорят, желающих было гораздо больше. Поступило 5 с половиной тысяч заявок. Всего в регионе 95 тысяч охотников. Впервые в этом году разрешения разыграли с помощью генератора случайных чисел. Больше — никаких нововведений. Правила охоты на косулю остались прежними.

Константин Никулин, Заместитель начальника департамента по охране животного мира Новосибирской области: «Ограничения для охотников, которые поедут на охоту — они должны понимать, что они должны добывать именно ту особь, которая записана в их разрешении, на той территории, куда выписано разрешение на добычу, если коллектив выезжает — иметь список охотников, обязательно соблюдать правила охоты, нарушение на данный момент, если незаконно добыт самец косули — 60 тысяч рублей, самка — 100 тысяч рублей, это я говорю про общедоступные охотничьи угодья, в заказниках еще больше цена».