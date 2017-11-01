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07:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области стартует сезон охоты на косуль

В Новосибирской области сегодня стартует сезон охоты на косуль.

Он продлится до середины декабря. Департамент по охране животного мира выдал около 400 разрешений на добычу копытных. Говорят, желающих было гораздо больше. Поступило 5 с половиной тысяч заявок. Всего в регионе 95 тысяч охотников. Впервые в этом году разрешения разыграли с помощью генератора случайных чисел. Больше — никаких нововведений. Правила охоты на косулю остались прежними.

Константин Никулин, Заместитель начальника департамента по охране животного мира Новосибирской области: «Ограничения для охотников, которые поедут на охоту — они должны понимать, что они должны добывать именно ту особь, которая записана в их разрешении, на той территории, куда выписано разрешение на добычу, если коллектив выезжает — иметь список охотников, обязательно соблюдать правила охоты, нарушение на данный момент, если незаконно добыт самец косули — 60 тысяч рублей, самка — 100 тысяч рублей, это я говорю про общедоступные охотничьи угодья, в заказниках еще больше цена».

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